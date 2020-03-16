Acil destek programı 700 milyon Euro

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Korona virüsüyle ilgili olağanüstü hal koşulları yaşandığını” söyledi.

Rum Bakanlar Kurulu bugün, Korona virüsüyle mücadele kapsamında yeni tedbirler almak üzere toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından, birçok alanda sıkı tedbirler açıklandı.

Alınan tedbirler şöyle:

1. “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne girişler yalnızca, gelinecek ülkenin tıbbi merkezlerinde Korona virüsü testi yapıldığına dair rapor beyan edilmesi kaydıyla yapılabilecek. Raporu beyan edenler, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin belirleyeceği misafirhanelerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Bu önkoşulları yerine getirmeyen kimse, ülkeye giremeyecek. Aynı önkoşullar, geçiş kapılarından geçen kişiler için de, insani sebepler dışında ve İçişleri Bakanlığı’nın onayının ardından geçecek kişiler haricindekiler için geçerli olacak. Bu karar, 16 Mart 2020 ile 30 Nisan 2020 tarihleri arasında geçerli olacak.

2. Yurtdışında okuyan öğrencilere, bulundukları yerde eğitim almaya devam etmeyi seçmeleri durumunda 750 Euro ödenek verilecek.

3. Kamu sağlığının güçlendirilmesi maksadıyla ilk etapta 100 milyon Euro’luk ödenek ayrılması kararlaştırıldı.

4. Özel sektörün faaliyetlerine ara verildi. Tedbir, 16 Mart’tan itibaren 4 hafta süreyle geçerli olacak ve ticari merkezler, lokantalar, mağazalar, eğlence merkezleri, tiyatrolar, müze ve ören yerleri, spor merkezleri vb yerleri kapsayacak. Temel ihtiyaçları karşılayacak olan süpermarketler, eczaneler, fırınlar, akaryakıtlar ve büfeler açık olacak.

5. Çalışanlar, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ve genel olarak tüm işletmeler için kapsamlı bir acil destek programı benimsenecek. Program, yaklaşık 700 milyon Euro civarında olacak ve Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) yüzde 3’ü ile eşdeğer olacak.

6. Kamu sektörüyle ilgili olarak, bakanlara olağanüstü hal çalışma planı belirleme yetkisi verildi.

7. Ayin ve ibadetlerle ilgili olarak, Başkan tarafından Başpiskopos’a bilgilendirme yapıldı ve ilerleyen saatlerde, konuyla ilgili açıklama yapılacak.

8. Destek programı çerçevesinde, çalışanların ve hassas grupların korunması adına, 15 yaşına kadar çocuğu olup özel sektörde çalışan ebeveynlere, okulların tatil edilmesi nedeniyle özel izin verilecek. 4 haftaya kadar uzatılabilecek bu özel izin için, mevcut aşamada, belli kriterlere göre ödenek verilecek. Ebeveynlerden yalnızca birine izin verilecek, diğer ebeveyn izin alamayacak. Ayrıca izin, evden çalışmaya müsait olmayan veya çalışma saatleri esnek olmayan işlerde çalışan ve evinde yardımcısı bulunmayan ebeveynlere verilecek.

9. Yaşlılara ve hassas kişilere hizmet edecek mobilize ekipler oluşturulacak. Bunun için gönüllülerden yardım istenecek.

10. KDV ödeme yükümlülüğü, işletmelere likidite sağlamak maksadıyla iki ay süreyle ertelenecek.

11. Yüzde 19’luk KDV iki ay süreyle yüzde 17’ye, yüzde 9’luk KDV de üç buçuk ay süreyle yüzde 7’ye düşürülecek.

12. Vergi beyan süresi 31 Mayıs 2020’ye kadar uzatılacak.

13. Turizmin desteklenmesi için 11 milyon Euro’luk ek ödenek verilecek.

14. Kişisel sağlık ürünleri için azami fiyat uygulaması yapılacak, haksız kazancın önüne geçilecek.

15. Kamu sektöründe çalışanlar mümkün olduğunca evinden çalışacak. Yalnızca zaruri hizmetlerde çalışanlar işyerine çağrılacak.