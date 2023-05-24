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Berlin buluşması

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Hristodulidis, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’la Kıbrıs sorununu görüşecek

Berlin buluşması
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  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün Almanya’ya iki günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği haber verildi.

   Hristodulidis’in Almanya ziyareti sırasında Almanya Başbakanı Olaf Schloz’la bir araya geleceğini yazan Alithia gazetesi, görüşmenin gündeminde, Kıbrıs sorunu, AB’nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına daha aktif katılımına ilişkin önerisinin yer aldığını belirtti.
   Hristodulidis’in bugün akşam saatlerinde Frankfurt’a gitmek üzere adadan ayrılacağını ve burada Avrupa Merkez Bankasının 25’inci yıldönümüyle ilgili bir törene katılacağını kaydeden gazete, bu çerçevede Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagard’ın devlet veya hükümet başkanları onuruna vereceği yemeğe katılacağını belirtti.
   Hristodulidis’in aynı gece Berlin’e gitmek üzere Frankfurt’tan ayrılacağını ve yarın Başbakanlıkta Olaf Schloz tarafından karşılanacağını yazan gazete, baş başa yapılacak görüşmeyi iki ülke heyetleri arasında yapılacak görüşmenin izleyeceğini, akabinde ortak basın toplantısı düzenleyeceğini kaydetti.

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