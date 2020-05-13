Katılım oranı yüksek

Fileleftheros gazetesi, Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun, son sınıfların okula dönmesi nedeniyle dün Apostolu Marku Lisesi ile bir teknik okulu ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Prodromu, 7 bin 775 öğrencinin okula döndüğünü, 5 bin 600’ünün lisede, bin 300’nün teknik okulda, geriye kalanının ise özel okullarda olduğunu ifade etti.

Prodromu, evde kalan hassas gruba mensup öğrencilerin ise sınıftaki dersleri uzaktan eğitim aracılığıyla takip edeceklerini de söyledi.

Rum Eğitim Bakanı, öğrencilerin okula dönüş oranını yüzde 95 olarak verdi.

Gazete “Okullara Dönüşün İlk Günü Normal” başlıklı iç sayfadan verdiği haberinde, bazı sorunlara karşın, lise ve teknik okul son sınıf öğrencilerinin okullara dönüşünün ilk gününün olumlu bir çerçevede başladığını yazdı.

Habere göre, Rum Eğitim Bakanlığı okula dönüş oranını yüzde 95 olarak verirken, PSEM (Pan Kıbrıs Öğrenci Koordinasyon Komitesi) bu oranı yüzde 75, OELMEK ise yüzde 88 olarak verdi.

Gazete, okullarda alınan sağlık tedbirlerine ilişkin olarak bir şok kişinin görüş birliğinde olduğunu, ilk günü olumlu olarak değerlendirdiğini yazdı.

Habere göre, Rum Eğitim Bakanlığı Sağlık ve Güvenlik Yetkilisi İlias Markacis, gazeteye yaptığı açıklamada, okulların öğrencilerin geri dönüşüne hazır olması amacıyla bir eylem planı hazırladıklarını, tehlikeyi minimize etmek için de sağlık ve güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirmede bulunduklarını söyledi.

Öğrencilerin, büyük ölçüde, tedbirlere uyulması gerektiğini idrak ettiğini söyleyen Markacis, öğretmenlerin de güvenli bir biçimde ders yapmak için büyük bir çaba harcadığını ifade etti.

Markacis, ilk günün, 21 Mayıs’ta okullara toplu olarak dönülmesi ışığında, iyimserlik verdiğini de söyledi.

OELMEK Başkanı Kostas Hacısavvas ise yaptığı açıklamada ilk günün, özel sorunlar olmaksızın, oldukça iyi geçtiğini, öğretmenlerin yerlerinde olduğunu öğrencilerin de okula dönmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Orta Eğitim Okul Aile Birlikleri Konfederasyon Başkanı Pampos Dionisiu, hassas gruplara mensup olan ve evde kalan öğrencilerin uzaktan eğitim sorununun da çözümlenmesi gerektiğine dikkat çekti.