‘O söyledi Badur yaptı’

Uyuşturucu suçundan tutuklu bulunduğu Rum Merkezi Cezaevi’nde dövülerek öldürülen Tansu Çıdan cinayetiyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Çıdan’ın ölüm emrini Veysi Çelik’in verdiği ileri sürüldü. Hem kuzeyde hem de güneyde birçok adli vakaya karışan Çelik’in bir dönem Çıdan ile aynı cezaevinde kaldığı ve aralarında husumet olduğu belirtilirken, Çıdan’ın öldürülmesi emrini yine aynı cezaevinde mahkum olarak bulunan Veysi Badur’a verdiği iddia edildi. Veysi Badur’un da Çelik’ten aldığı talimat ile Çıdan’a işkence uyguladığı ileri sürüldü.

Suç makinesi

Adı Vedat Baltacı’ya ait Retro Bar’ın kurşunlanması, Kıdemli Savcısı Mustafa İldeniz'e ait ofisin kurşunlanması, Hüseyin Pergamalı’ya saldırı olaylarına karışan Çelik, yasaklı göçmen olarak ülkeden 2 kez ihraç edilmişti. Ancak Çelik’in ihraç kararı Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırılmıştı. Kararın kamuoyunda tepki çekmesi nedeniyle Çelik, 2017 yılında üçüncü kez ihraç edilmişti.

Veysi Çelik, 2005-2010 yılları arasında işlediği çeşitli suçlar nedeniyle birçok kez hapis cezası alırken, ülkede hafife alınmayacak suçlar işleyerek 13 sabıka dosyası var.