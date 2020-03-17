15 bin lira ödendi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Alsancak’ta uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Mustafa Ural, Doğa Arıkan ve Ayşe Kamkam dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, Mustafa Ural’ın 6 Mart 2020 tarihinde saat 23.00 sıralarında gözaltına alındığını söyledi. Polis, zanlının evine yasa dışı bir şey bulunmadığını ancak telefon mesajlarında uyuşturucu alışverişi ile ilgili yazışmalar tespit edildiğini ifade etti. Polis, operasyon esnasında Doğa Arıkan’ın Mustafa Ural’ın evine girdiği sırada tespit edildiğini, tasarrufunda 4 gram kokain bulunduğunu söyledi.

Doğa Arıkan ile evin önünde araçta bekleyen Ayşe Kamkam’ın da gözaltına alındığını ifade etti. Polis araçta yapılan aramada ise bir adet uyuşturucu madde ele geçirdiklerini söyledi.

Polis tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verdiklerini, ayrıca telefonlarında yapılan ilk incelemede aralarında mesajlaşıp uyuşturucu alışverişi yaptıklarının görüldüğünü belirtti.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde Doğa Arıkan’ın aracında yapılan aramada 7 adet uyuşturucu hap ve 2 gram hintkeneviri daha ele geçirildiğini söyledi.

Uyuşturucuyu Ural ithal etmiş…

Polis, ayrıca yapılan soruşturmada uyuşturucuyu ithal eden şahsın Mustafa Ural olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlılar 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve birer kefilin 50’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.