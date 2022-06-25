16 bine mal oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda evinde uyuşturucu madde, bir adet av tüfeği ve 2 adet canlı mermi ele geçirilen Çetin Gökhas ile suçla bağlantılı tutuklanan Cem Özyahyalar dün mahkemeye çıkarıldı.

Teminat talebi ile mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkındaki iddialar aktarıldı. zanlılar toplam 16 bin TL nakit teminat yatırarak, yargılanıncaya kadar özgür kaldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 20 Haziran’da Çetin Gökhas’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Hüseyin Özdesoy, zanlının adresine baskın yaptıklarını; Gökhas’ın evin dış kısmında tespit edildiğini ve polisi görünce ev içerisine doğru hızlı şekilde koştuğunu açıkladı.

Polis, zanlının makul güç kullanılarak alıkonulduğunu belirtti.

Polis, evde yapılan arama sonucunda, televizyon ünitesi üzerinde yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, dolaplar içerisinde ise 2 adet canlı mermi ile av tüfeği bulunduğunu bildirdi.

Polis, zanlıdan elde edilen bilgide av tüfeğinin Cem Özyahyalar’dan aldığının belirlendiğini bildirdi. Uyuşturucu maddenin analize, av tüfeğinin ise balistik incelemeye gönderildiğini açıklayan polis, sonuçların henüz çıkmadığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıları geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 8’er bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için KKTC vatandaşı 2’er kişinin 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.