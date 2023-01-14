20 bin lira nakit ödedi

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir şirkete ait forklifti sahibinden izinsiz satan Erkut Hafız hakkındaki soruşturma tamamlandı. Güney Kıbrıs’a kaçmaya çalışırken yakalanan ve 3 gündür tutuklu olan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlı yargılanıncaya kadar 20 bin TL nakit teminatla serbest bırakıldı.

Duruşmada zanlının forklifti Osman Arı’ya 92 bin 800 TL’ye sattığı, paranın 17 bin Sterlinlik kısmını aldığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Erkut Hafız’ın 29 Eylül 2022 tarihinde Haspolat’ta faaliyet gösteren ait şirkete ait forklifti Osman Arı’ya 92 bin 800 TL’ye sattığını anlattı. Polis, zanlı Erkut Hafız hakkında 1 Ocak 2023 tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını belirtti. Polis memuru, zanlının telefonla karakola çağrıldığını ancak Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının, forklifti Osman Arı’ya 25 bin Sterlin karşılığında satıp, 17 bin Sterlin aldığını beyan ettiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 150 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.