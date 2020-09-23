20 gün içinde yargılanacak

Suna ERDEN

Lefkoşa’da kıskançlık yüzünden kavga ettiği kız arkadaşını araba sürdüğü esnada darp eden, saçını çekip, boynuna vuran Osman Özkul hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Çalışma izni süresi 9 Eylül 2020’de dolan zanlı tutuklu yargılanmak üzere 20 gün süreyle cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı hakkındaki iddiaları aktararak teminat talep etti.



Polis, 19 Eylül 2020 tarihinde saat 01.30 sıralarında kıskançlıktan dolayı çıkan kavgada zanlının kız arkadaşını araba kullandığı esnada kafasına ve yüzüne defalarca vurduğunu söyledi.Polis, zanlının daha sonra kız arkadaşının saçını çekerek ciddi bir şekilde darp eyleminde bulunduğunu vurguladı.Zanlının aynı zamanda kız arkadaşına “Arkadaşının telefon numarasını vermezsen seni öldürürüm” ve “Polise gidersen de ilişkimiz olduğunu ailene söylerim” demek suretiyle şiddet kullanma tehditlinde bulunduğunu mahkemeye aktardı.Polis, zanlının şikâyet üzerinde tutuklandığını, 9 Eylül’den itibaren çalışma izinsiz olduğunu ve soruşturmanın tamamlandığını dile getirerek, teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.