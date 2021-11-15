25 Ekim’den beri kayıptı

Ömer KADİROĞLU

Gazimağusa’ya bağlı Yamaçköy’de, 25 Ekim 2021 tarihinde saat 18.30 sıralarında, evinden ayrılan 39 yaşındaki Meryem Toprak’tan kötü haber geldi. Zihinsel ve bedensel engelli olduğu belirtilen Toprak’ın cansız bedeni bir avcı tarafından Çamlıca köyü yakınlarında bulundu.

Evinden oldukça uzakta ölü bulunan Toprak’ın oraya nasıl gittiği şüphe uyandırırken, ayrıca cansız bulunduğu yere gitmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Yarı çıplak bulunan Toprak’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, bugün otopsi yapılacağı belirtildi.

20 gün sonra kötü haber

Çamlıca’nın batısındaki ormanlık alanda dün sabah avlanan bir avcı saat 09.30 sıralarında polisi arayarak bir ceset bulduğunu söyledi. Bunun üzerine ekipler olay yerine giderken,



Polis Basın Subaylığı, saat 09.30 sıralarında, Çamlıca köyünün batısındaki ormanlık alanda, bölgede avlanmakta olan bir avcı tarafından ölü bir şahıs bulunduğunu duyurdu. Yapılan incelemede ölü bulunan kişinin 25 Ekim’den beri kayıp olan ve aranan Yamaçköylü Meryem Toprak’a ait olduğunun değerlendirildiğini belirten polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.Polis, saat 14.54'te ise cesedin Meryem Toprak'a ait olduğunu duyurdu. Polis, Toprak'ın ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağını açıkladı.

Cinayet şüphesi var

Toprak’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, bazı noktaların cinayet şüphesini güçlendirdiği belirtildi. Fiziksel ve zihinsel engelli olan, ailesi tarafından verilen bilgide çok yavaş yürüdüğü ifade edilen Toprak’ın evinden oldukça uzakta ölü bulunması şüpheleri artırıyor.

Ayrıca sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye arazi araçla en fazla 500 metre yürüme mesafesine kadar yaklaşma imkanı bulurken ve olay yerine yaya olarak giderken, fiziksel engelli Toprak’ın sapa yere nasıl gittiği bilinmezliğini koruyor. Polisin her ihtimali değerlendirirken, Toprak’ın yarı çıplak bulunduğu; eşofman altının çıkmış olduğu belirtildi.