3 bin TL ödedi

Yeniceköy'de bahçesine giren komşusuna ait köpeği tüfekle vurup yaralı bir halde ovaya atan Ahmet Hazar hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 15 Aralık 2021 tarihinde saat 08.30 sıralarında Yeniceköy'de meydana geldiğini söyledi.

Polis memuru, Tahir İyici’nin köpeklerini beslemek kafesi açtığını, bu esnada iki köpeğin kaçtığını ifade etti.

Polis, İyici’nin kısa bir süre sonra bir el av tüfeği sesi duyduğunu ve sesin Dar Sokak No: 8 adresinden geldiğini anlattığını söyledi.

İyici’nin Ahmet Hazar'ı ikametgahının bahçesinde gördüğünü de beyan ettiğini anlatan polis, zanlının gözaltına alındığını belirtti.



Polis, Ahmet Hazar’ın tavuklarına zarar vereceğini düşündüğü için köpeği alarak römork ile ovaya attığını söylediğini aktardı.Polis memuru, akabinde Ahmet Hazar’ın babasına ait 3 adet av tüfeğini görevli polislere teslim ettiğini belirtti.Polis, köpeğin atıldığı ovada tespit edildiğini, veteriner tarafından yapılan kontrolde arka ayak kısmından ve kalçasından av tüfeği ile yaralanmış olduğunun belirlendiğini söyledi.Polis, Ahmet Hazar'ın ikametgâhında yapılan aramada yatak odası içerisinde 167 adet dolu,174 adet boş fişek bulunarak emare olarak alındığını anlattı.Mahkeme, zanlıyı ‘kanunsuz ateşli silah tasarrufu taşıma ve kullanmak, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, meskûn mahalde ateş etmek, hayvan refah yasasına’ aykırı hareket suçlarından yargılanmak üzere teminatla serbest bıraktı.Mahkemenin öngördüğü 3 bin TL nakit teminat yatırılması ve bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarını yerine getiren zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.