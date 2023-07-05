3 kişi tutuklu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir ofise baskın yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 7 gram metamfetamin ile 5 gram kokain ele geçirdi. Operasyon kapsamında İlhan Kayalar, Tacim Kayalar ve Ramazan Güven gözaltına alındı. Zanlılar dün tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 3 Temmuz 2023 tarihinde, saat 19.45’te, İlhan Kayalar ve Tacim Kayalar’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan ofislerinde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu işyerine baskın yapıldığını söyledi. Tacim Kayalar’ın ofisten çıkarak araca siyah deri bir çantayı bırakırken tespit edildiğini ve alıkonulduğunu anlatan polis, ofise girecekleri esnada, İlhan Kayalar’ın kapıyı iç taraftan bastırmak sureti ile ekiplerin içeri girmesini engellemeye çalıştığını aktardı.

Ofiste 10, arabada 2 gram

Makul güç kullanılarak içeri girildiğini belirten polis, ofiste yapılan arama sonucu, masa üzerinde

5 gram metamfetamin ile 5 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis, araç içerisinde yapılan arama sonucu, Tacim Kayalar’ın araca koyduğu deri çantada 2 gram metamfetamin bulunduğunu bildirdi. Zanlı Ramazan Güven’in de ofis içerisinde tespit edilerek gözaltına alındığını belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.