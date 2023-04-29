3 yıl süreyle cezaevinde

Gönyeli’de faaliyet gösteren Benli Gıda isimli iş yerinde raf düzenleme elemanı olarak çalıştığı

2022-2023 yılları arasında müşterilerden aldığı toplam 140 bin lirayı çalan İsmail Doğan hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 3 yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan ağır ceza yargıcı, sanığın işlediği ‘personel tarafından hırsızlık’ suçunun ciddiyetine vurgu yaparak, bu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi.

Sanığın çalışanı olduğu işyerinde 4 ay boyunca bu suçu işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirten Yargıç, hırsızlık suçlarının artış gösterdiğini belirtti. Yargıç, bu suçu işleyenlere kamu yararı gereği caydırıcı, ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Yargıç, sanığa, oy birliği ile bir buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.