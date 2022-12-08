3 yıllık hapis yatacak

Nergisli-İnönü yolu üzerinde meydana gelen kazada 15 yaşındaki yeğeni Hasan Kusetoğulları’nın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanıp, 3 yıl hapse mahkum edilen Hasan Hüseyin Sütlüceli’nin cezası istinafta onandı. Kaza tarihinde 17 yaşında olan sanığın 3 yıllık cezanın yüksek olduğunu öne sürerek yaptığı istinaf başvurusu dün karara bağlandı.

Yüksek Mahkeme, sanığı ‘ölüme sebep olma’, ‘sürüş ehliyetsiz araç kullanma’ ve ‘sigorta kapsamaksızın araç kullanma’ suçlarından 3 yıl hapse mahkum eden alt mahkemenin verdiği kararı yerinde bularak, onadı.

Kaza nasıl olmuştu

Kaza, Nergisli-İnönü yolunda 3 Temmuz 2019 tarihinde saat 22.00 sıralarında meydana gelmişti. Hasan Hüseyin Sütlüceli, yönetimindeki DE 370 plakalı salon araç ile İnönü istikametine doğru seyrettiği sırada önce yolun solundan çıkıp anayola tekrar giriş yaptıktan sonra yolun sağından çıkıp 3 takla atmış, kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Hasan Kusetoğulları yaralanmıştı. Hasan Kusetoğulları kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılan sanık, 30 Aralık 2021 tarihinde Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl hapse mahkum edilmişti.