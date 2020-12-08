4 yıl yatacak

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Balıkesir bölgesinde aldatıldığı gerekçesiyle 54 yaşındaki eşini darp edip,

7 kaburgasını kırdıktan sonra o halde bir de tecavüz ettiği iddia edilen Kadir Polat (41) hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık aleyhindeki tecavüz şikâyetinin geri çekildiği belirtildi. Sanık darp ve vahim zarar suçundan 4 yıl hapse mahkûm edildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Balıkesir bölgesinde 5 Ağustos tarihinde saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda sanığın kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi S.P.’yi darp ederek, göğüs kafesinin sağ ve sol taraflarında bulunan 7 kaburgasını kırdığı anımsatıldı.

Sanığın şikayet üzerine tutuklandığı, darp suçunun yanı sıra cinsel tecavüz suçlamasıyla da hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Şikayet geri çekildi ancak…

Ancak sanık hakkındaki tecavüz suçlamasıyla ilgili şikayetin geri çekildiği ifade edildi.

Sanığın vahim zarar ve darp suçundan yargılamasının sürdüğü aktarıldı.

Sanık hakkındaki kararı okuyan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nuvit Gazi, Kadir Polat’ın eşine karşı işlediği suçların ciddiyetine değindi. Gazi, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Gazi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri zanlıya vahim zarar, ciddi darp suçundan 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020, 12:09