400 Euro alacaktı

Hüseyin ÇİÇEK
Güney Kıbrıs’tan A.T. isimli erkek bir şahsı aracının bagajında yasa dışı yollardan KKTC’ye geçiren Osman Zort, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Zort’un bu iş karlığında 400 Euro aldığı, ayrıca bir suç ortağının olduğu belirtildi. Polis, zanlının suç ortağının arandığını bildirirken, Zort dün mahkemeye çıkarıldı.
Duruşmada Zort’un müşterisini bıraktığı otelin güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandığı açıklandı.
Bagajda sakladı
Polis, otelin güvenlik kamerası görüntülerinde Osman Zort’un tespit edildiğini, Gazimağusa’da gözaltına alındığını açıkladı.
Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.