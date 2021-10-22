400 Euro alacaktı

Hüseyin ÇİÇEK

Güney Kıbrıs’tan A.T. isimli erkek bir şahsı aracının bagajında yasa dışı yollardan KKTC’ye geçiren Osman Zort, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Zort’un bu iş karlığında 400 Euro aldığı, ayrıca bir suç ortağının olduğu belirtildi. Polis, zanlının suç ortağının arandığını bildirirken, Zort dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Zort’un müşterisini bıraktığı otelin güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandığı açıklandı.

Bagajda sakladı



Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Cafer Erenköylü, zanlının, 18 Ekim 2021 tarihinde, A.T. isimli bir şahsı, KKTC’ye getirmek için aracının bagajına sakladığını ve Beyarmudu’ndan KKTC’ye geçirdiğini söyledi. Polis, zanlının, kaçak şahsı Gazimağusa’da bir otele götürdüğünü ifade etti. A.T isimli şahsın önceki gün Gazimağusa’ da tespit edilerek sorgulandığına değinen polis, 400 Euro karşılığı Beyarmudu bölgesinden kanunsuz yollardan zanlı Osman Zort kullanımındaki aracın bagajında KKTC’ ye getirildiğini ve bir otele yerleştirildiği yönünde beyanda bulunduğunu belirtti.Polis, otelin güvenlik kamerası görüntülerinde Osman Zort’un tespit edildiğini, Gazimağusa’da gözaltına alındığını açıkladı.Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.