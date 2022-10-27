5 kişi aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa bölgesinde, Beyarmudu köyünde gerçekleşen insan kaçakçılığı suçunu organize etmekle suçlanan ve 4 Afrikalı şahsın Güney Kıbrıs’a geçirilmesini sağladığı öne sürülen Mehmet Tan, önceki gün polis tarafından gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili aranmakta olan 5 kişinin daha olduğu açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İnanç Gölgelikaya, 20 Ekim 2022 tarihinde, insan kaçakçılığı suçu ile ilgili tutuklanan Bora Aydıner isimli zanlının, şu anda mahkeme huzurunda bulunan zanlı Mehmet Tan’ın talimatıyla, Lefkoşa’dan Türkmenköy çemberine getirilen 4 Afrika uyruklu şahsı aracına alarak Beyarmudu köyünden Güney Kıbrıs’a geçirdiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Mehmet Tan’ın kız arkadaşına ait araçta yapılan arama sonucu, zanlıya ait cep telefonunun yanı sıra 10 bin 350 dolar, 2 bin Euro, 2 bin sterlin ve 18 bin TL nakit para bulunduğunu belirten polis, mesele kapsamında 5 kişinin arandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Polis, soruşturma amaçlı mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.