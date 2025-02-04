5 kişi aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen olayda M.A.’yı (E-29) kaçırarak ailesinden 2 milyon TL fidye isteyen Emir Akbelli, Beytullah Şengül ve Mehmet Işık’ın ardından, Yusuf Akbelli, Osman Ercen, Yaser Rezapevur ve Ali Anıl Küçükçayhır isimli şahıslar da tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 7’ye çıkarken, zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Olayla ilgili 5 kişinin arandığı açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Süleyman Açıkada, zanlıların 22 Ocak 2025 tarihinde M.A.’yı Esentepe’deki evinden zorla kaçırdıktan sonra, Beytullah Şengül’ün telefonundan, Türkiye’deki ailesini arayarak, “2 milyon TL verin yoksa oğlunuzu Rum tarafına götürüp öldürürüz” dediklerini açıkladı. Yapılan incelemeler sonucunda ilk etapta Emir Akbelli ve Beytullah Şengül’ün tespit edildiğini anımsatan polis, Mehmet Işık’ın da, müştekiyi Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne getirdiği 25 Ocak’ta tutukladıklarını kaydetti.

Mahkeme huzurunda bulunan diğer zanlılar, Yusuf Akbelli, Osman Ercen, Yaser Rezapevur ve Ali Anıl Küçükçayır’ın da önceki gün polise gelerek teslim olduklarını açıklayan Açıkada, olayla ilgili 5 kişinin ise arandığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.