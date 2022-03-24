5 yıl sonra yargıda

Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) 2017 ve 2018 yıllarında açtığı iki ihaleyi en düşük teklif vererek kazanan Mors LTD’in; devlet dairelerine sahte evrak sunarak kurumu dolandırdığı iddia edildi. Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine karşın olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulması sonrasında ilgili şirketin direktörü Ali Erdal Hacımulla ile sekreteri Gözde Hacımulla dün mahkemeye çıkarıldı.

Elde edilen bilgilere göre; Hukuk Dairesi’nde Kıb-Tek’le ilgili soruşturulan yolsuzluk dosyalarından biri olan Mors LTD. olayı geçtiğimiz Haziran ayında ortaya çıktı.

Sayıştaylık tarafından hazırlanan raporda; Mors LTD’in direktörü Ali Erdal Hacımulla ile sekreteri Gözde Hacımulla’nın Çin’den ithal ettikleri elektrik cihazlarını, Türkiye’den almış gibi gösterdikleri, sahte belgelerle ön izin aldıkları tespit edildi.

Tespit üzerine soruşturmasını titizlikle yürüten polis, birçok sahte belge ele geçirdi; zanlıların Çin mallarını Türk menşeli cihazlarmış gibi kuruma vererek 201 bin 650 dolar para aldıklarını tespit etti. Vurgunla ilgili tüm detayları araştıran ve soruşturmasını tamamlayan polis, iki zanlıyı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkardı.

En düşük teklifi verdiler

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Mors LTD’in Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için 2017 ve 2018 yıllarında açılan iki ihaleyi en düşük teklif vererek kazandıklarını söyledi.

Polis, şirketin 2017’deki ihalede 15 bin adet Cut-Out alımı için 77 bin 850 dolar, 2018 yılındaki ihalede ise sigorta cihazı için ise 123 bin 800 dolar teklif verdiğini açıkladı.

Polis memuru, Mors LTD’in ihale şartnamesinde yazan; ‘alınacak cihazların Türk menşeli olması’ şartını ihlal ettiğini belirtti.

Çin malını Türk menşeli gibi gösterdiler

Polis, Mors LTD’in direktörü Ali Erdal Hacımulla ile sekreteri Gözde Hacımulla’nın Çin’den aldıkları cihazları Türkiye' den ithal edilmiş gibi göstermek amacıyla sahtekârlık yaptıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların Çin menşeli Cut-Out cihazlarının üzerine Türkiye' de faaliyet gösteren Elopar Elektrik A.Ş.'ye ait ‘Elopar’ ismini, sigorta cihazlarını üzerine ise Setaş Elektrik A.Ş.'ye ait ‘Setaş’ ismini yazdırdıklarını ifade etti.

Sahte belgelerle işlemler tamamlandı

Polis memuru, zanlıların cihazları Çin’den ithal ettikten sonra Elektrik Kurumu ve Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yazılmış gibi gösterilen sahte belgeleri Ticaret Dairesi ile Gümrük ve Rüsumat Dairesine verdiklerini açıkladı.

Zanlıların Elektrik Mühendisleri Odası tarafından verilmiş gibi gösterilen sahte uygunluk ön izin belgeleriyle ithalat işlemlerini tamamladıktan sonra Çin menşeli elektrik malzemelerini Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna teslim ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların Elektrik Kurumundan toplam 201 bin 650 dolar parayı sahtekarlıkla temin ettiklerinin öğrenildiğini söyledi.

Polis, Lefkoşa’da bulunan Mors LTD’te yapılan aramada ön izin almak için Ticaret Dairesine sunulan, Kıb-Tek'e ait gibi gösterilen yazıların fotokopisinin, birçok evrakın, 3 adet laptopun ve bir adet bilgisayar kasasının tespit edildiğini ve emare alındığını belirtti.



6 sahte belge tespit edildi

Polis, Gözde Hacımulla’ya ait laptop içerisinde; Kıbrıs Elektrik Kurumu adına sahte olduğu tespit edilen belge, Beta trafo için izin talep yazısı, Kıb-Tek tarafından Gümrük Müdürlüğüne yazılmış gibi gösterilen ancak başlık ve imza kısımları olmayan belgeler tespit edildiğini söyledi.

Polis, Sayıştaylık tarafından tespit edilen 3 adet sahte belgenin yanı sıra Ticaret Dairesi ile Gazmağusa Gümrük ve Rüsumat Dairesine 3 adet daha sahte evrak tespit edildiğini belirtti.

Polis, Kıbrıs Elektrik Kurumu’na ait gibi gösterilen toplam 4 adet sahte belgenin Ticaret Dairesi' ne, Elektrik Mühendisleri Odası'na ait gibi gösterilen toplam 2 adet sahte belgenin de Gümrük ve Rüsumat Dairesine sunulduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, birer kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, zanlıların kişi başı 25 bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.