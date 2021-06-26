500 bin lira kayıp

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da parasını borsada işleteceğini söyleyerek, bir şahsın 500 bin lirasını sahtekârlıkla aldığı belirtilen Kemal Asilsoy hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Murat Öztürk, 2020 yılı Nisan ve Ağustos ayları arasında, A.E. isimli şahsın tarla satışından elde ettiği 500 bin TL’nin 350 bin TL’sini internet bankacılığı ile 150 bin TL’sinin ise nakit olarak zanlıya, borsa ve dövize yatırım yapması amacı ile verdiğini söyledi. Polis, zanlının, parayı, kendi ihtiyaçları için kullandığını ve bir kısmını da bahis salonlarında harcadığını ifade etti. Polis olayın 11 Haziran 2021 tarihinde bilgilerine geldiğini, zanlının 23 Haziran 2021 tarihinde ise mahkeme huzuruna çıkarılarak, aleyhinde 2 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı. Banka hesaplarının incelendiğini ve aranmakta olan bir cep telefonunun olduğunu aktaran polis, mahkemeden soruşturma maksatlı ek süre talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 7 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.