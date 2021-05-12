7 ay sonra tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir restoranda çalıştığı dönemde hırsızlık yaptığı iddia edilen Elgun Bayramlı,

7 ay sonra gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının sattığı yemeklere karşın aldığı 900 lirayı iş yerine vermeyerek çaldığı öne sürüldü.



Olayın 13 Nisan 2021 tarihinde polise bildirildiği ve zanlının önceki gün Gazimağusa’da tespit edildiği açıklandı.Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Derman, zanlının, 27 Kasım 2020 ile1 Aralık 2020 tarihleri arasında, asistan olarak çalışmakta olduğu restoranda, sattığı yemeklerin faturasını yazmayarak, 900 TL parayı tasarrufuna geçirdiğini ve “müstahdem tarafından sirkat” suçunu işlediğini söyledi.

Geriye dönük inceleme yapılacak

Polis, olayın 13 Nisan 2021 tarihinde kendilerine bildirildiğini ve zanlının aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Polis, zanlının, önceki gün tespit edilerek gözaltına alındığını açıkladı. Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığı, geri dönük incelemeler yapılacağını kaydeden polis, ilk etapta bir gün süreyle tutukluluk talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, hakkında müstahdem tarafından sirkat suçlamasıyla soruşturma başlatılan zanlının ilk etapta bir gün süreyle polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.