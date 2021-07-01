7 site takipte

Suna ERDEN

Mali Suçlarla Mücadele Birimi’ne yapılan ihbar üzerine Girne’de gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı sanal bet faaliyeti yürüttüğü tespit edilen Sıla Tosun, Sergen Saçlı ve Arif Taşkın tutuklandı.

Üç zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Sıla Tosun’un sorumlu statüsünde olduğu, Sergen Saçlı’nın 7 bet sitesine finans desteği sağladığı, Arif Taşkın’ın ise patron olduğu belirtildi.

Mali Suçlarla Mücadele Birimi’nde görevli polis memuru Mehmet Davulcu, 29 Haziran 2021 tarihinde Sergen Saçlı’nın ikametgâhında yasa dışı sanal bet faaliyeti yürüttüğüne dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün saat 11.30 sıralarında zanlının ikametgâhında arama yapıldığını ve bir bilgisayar ile iki adet cep telefonu bulduklarını ifade etti.

Polis, zanlının Çavuş Yahya Suiçmez’e verdiği ifadede Larsen Teknoloji şirketi için çalıştığını, NTVSpor, bahis lion, bet10bet, betculp, enobahis, betegel ve winbet sanal bet sitelerine finans hizmeti verdiğini beyan ettiğini, sorumlusunun ise Sıla Tosun olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, bu gelişme üzerine Sıla Tosun’un da gözaltına alındığını ifade etti.

Sıla Tosun’un ifade verdiğini, Larsen Teknolojide çalıştığını, yarı zamanlı çalışan Sergen Saçlı’dan sorumlu olduğunu söylediğini aktaran polis, Larsen şirketi direktörü Arif Taşkın’ın da şubeye celp edildiğini açıkladı.

Polis, Arif Taşkın’ın ifadesinde 7 bet sitesinin kendisine ait olduğunu beyan ettiğini söyledi.

Polis, bulunan bilgisayar ve telefonların incelemesinin sürdüğünü ancak zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Polis, zanlıların avukatının bir sorusu üzerine 7 bet sitesinin ön izninin olduğunu, lisans uzatma için başvuru yaptıklarını ancak Bakanlar Kurulu’ndan henüz onay almadıklarını ifade etti.

Polis, yasa dışı bet faaliyeti kapsamında finans hizmeti yürütüldüğüne dair tespitleri olduğunu da söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve her biri için bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.