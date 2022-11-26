8 firmaya ceza ! Daha sık denetim isteniyor

Özlem ÇİMENDAL

Kuzey Kıbrıs’ta doğal kaynak olmadığı halde şişe suyu satışı yapan firma sayısın 28’e yükseldiği belirtiliyor. Diyalog’un, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Dairesi’nden elde ettiği bilgilere göre; tüm su üreticisi firmaların ürünleri ayda bir tahlil ediliyor ve sonuçları bakanlığın internet sitesinde açıklanıyor. Vatandaşlar ise, zaman zaman marketlerden örnekler alınarak tahlillerin daha sık aralıklarla yapılmasını istiyor.

Son 4 ayda yapılan tahlil sonuçlarına göre 8 firmaya ceza kesildiğini, 23 tanesine de uyarı mektubu gönderildiğini duyuran daire yetkilileri, vatandaşlardan gelen ihbarların da değerlendiğini ifade ediyor.

Özellikle Bromat seviyesine dikkat çeken Temel Sağlık Dairesi, kabul edilebilir limitlerin üzerine çıkması halinde Bromat’ın kanser hastalıklarına yol açabileceğini vurguluyor.

Suda Bromat tehlikesi

Diyalog’un Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nden elde ettiği bilgiye göre, ülkede 28 firma ve 31 istasyon bulunuyor.

Bunların tümü kuyu ve kaynak suyunu şişeleyip satışa sunuyor. Şişe suları her ay hem kimyasal hem de mikrobiyolojik açıdan analiz ediliyor.

İşletme denetimleri ise yılda bir kez ihbar ya da şikayet üzerine yapılıyor. ‘Bromat yüksekliği tespitinde ise ilgili firmanın uyarıldığı belirtiliyor. Bromat; karaciğer böbrek merkezi sinir sistemi tahribatı yapıyor. Uzun süre maruz kalınması durumunda ise kanserojen etkileri de görülebiliyor.

Son 4 ayda 2 firmaya ait suda Bromat seviyesi yüksek çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın son 4 aylık ambalajlanmış kaynak ve içme suyu verilerinde 2022’nin Haziran ayında 28 firma denetlenirken, kimyasal analiz sonuçlarına göre; Lilak marka suda 19 litrede üst sınır 10 olması gereken Bromat miktarının 14.8 çıktığı belirtildi.

Yine 2022 Eylül ayında denetlenen 25 su firmasının kimyasal analiz sonuçlarında ICY Su’nun Bromat miktarının 10.0 olduğu ortaya çıktı.

Bazı sularda TAMB değerleri yüksek

Sağlık Bakanlığı’nın son 4 aylık ambalajlanmış kaynak ve içme suları mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre ise 200 olması gereken TAMB (Toplam airobik mezofilik koloni sayısı) seviyesinin bazı firmalarda bin, bin 600 ya da bin 800’lere kadar çıktığı belirtiliyor.

Son 4 ayda 8 firmaya ceza kesildi

Diyalog’un Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nden elde ettiği bilgiye göre; Ağustos-Ekim aylarını kapsayan sürede yapılan denetim sonucunda 7 firmaya mikrobiyolojik uygunsuzluk nedeniyle ceza kesildi. Kasım’da ise fiziksel kirlilik nedeniyle bir firmaya ceza yazıldı. Ağustos-Ekim aylarını kapsayan son 3 aylık sürede 23 firmaya da uyarı yazısı yazıldı.







Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2022, 11:03