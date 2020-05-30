‘Acenteler’den hükümete 5’ine kadar süre

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun yaptığı açıklamada hükümetin kararlarını eleştirdi, öneriler sundu. Önerilerin 5 Haziran’a kadar yerine getirilmemesi durumunda 8 Haziran’da eyleme gidilecek. İşte acentecilerin açıklamasının tam metni

KITSAB olarak genelde turizm özel de acentelerin sorunlarına çözüm getirilmemesi ve Bakanlar Kurulunda kararlar alınırken sektöre danışılmaması kabul edilebilecek bir durum değildir.

Ülkemizin lokomotif sektörü olan turizm Hükümet tarafından alınan bu kararlar sonucunda ciddi şekilde zarar görmektedir.

KITSAB ailesi olarak Hükümete sunmuş olduğumuz ve aşağıda belirtilen 9 maddelik taleplerimizin 5 Haziran 2020 tarihine kadar sonlandırılmaması halinde, 8 Haziran 2020 tarihinde eyleme gidileceği bildirilmiştir.

1- Bakanlar Kurulu tarafından birçok sektöre Nisan-Mayıs 2020 ayları için sağlanan Personel Katkısının Turizm Sektöründe faaliyet gösteren ve uzun bir süre çalışma şansı olmayacak işletmeler için Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması;

2- Bu süreçten etkilenen Turizm ve Seyahat Acentelerinin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı Yatırımlarının Aralık 2020 tarihine kadar muaf tutulması ve/veya yaratılacak fondan bu kaleme katkı yapılmasını sağlamak;

3- Turizm ve Seyahat Acentelerinin giderlerinin büyük bir kısmını oluşturan Kira Aidatlarının Nisan ve Mayıs ayları için tamamen muaf tutulması buna müteakip aylarda ise ve/veya en geç Aralık 2020 tarihine değin muaccel olacak Kira borçlarında devlet tarafından Acentelere katkı yapılması;

4- Aralık 2020 tarihine kadar olan süreçte Acentelerin ortaya çıkacak Su ve Elektrik borcuna Devlet tarafından ve/veya ilgili Fon tarafından katkı sağlanması;

5- Turizm ve Seyahat Acentelerinin Kalkınma Bankası nezdinde Acentelik Belgelerinin gösterilerek mezkur turizm faaliyetleri için talep edeceği kredilerde Acentelik Belgesinin gösterilmesi halinde herhangi bir Kefil ve/veya İpotek şartı aranmaksızın düşük faiz oranlı (%4- %5) ve 1 yıl ödemesiz kredi verilmesine olanak sağlanması;

6- Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan Mali Protokol çerçevesine Turizm Sektörüne yapılacak katkının Acentelere de aktarılması ve bu bağlamda kurulacak komisyon ve kurullarda Turizm Sektöründe faaliyet gösteren her kesimden temsilcilerin de dahil edilmesinin sağlanması.

7- Bankalar faiz oranlarının düşürülmesi ve kredilerin ötelenmesine devam edilmesi ve kredi kartı oranlarının minimum ödeme oranı olan %1 oranın devam edilmesi

8- Acentelerimizin ve KITSAB’ ın devletten alacaklarının tamamının ödemesinin yapılması

9- Mücbir sebep olan Koronavirüs salgını nedeni ile gerçekleştirilemeyen paket turlar için; misafirler tarafından acentelerimize yapılan ödemelerin ,birçok Dünya ülkesinde olduğu gibi 18 ay haklarının baki kalması ile ötelenmesine;bu süre içerisinde ödemiş oldukları tutar karşılığında acentelerin müşterilerine paket tur için tatil kuponu (voucher )vermeleri konusunda bakanlar kurulunda tavsiye kararı çıkarılması

Bu bağlamda ,Birliğimiz konuların daha etkin görüşülmesi adına, üye acentelerimizle bir araya gelerek sorunlarının dinlenmesi ve görüşlerinin alınarak sorunlara çözüm getirilmesi çerçevesinde birlikte hareket edilmesi amacıyla 1 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 14.00’ de Lefkoşa’da Sanayi Odası’nda bir toplantı düzenleyecektir.