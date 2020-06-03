Açın kapıları

Ömer KADİROĞLU

Güney Kıbrıs’ta çalışan ve Coronavirüs salgını yüzünden yaklaşık 3 aydan beri işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türkler; sınır kapılarının açılması için Meclis önünde eylem yaptı. Eyleme katılımın yüksek olması dikkat çekti.

”İşimize dönmek istiyoruz”, “Gancelliyi gındırık bırakın dedik olmadı. Aç kapıyı Tatar Efendi” yazılı pankartlarla eylem yapan işçiler, Cumhuriyet Meclisine bir de siyah çelenk bıraktı.

Diyalog muhabirine konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan işçiler, 3 aydan beri para kazanamadıklarını ve açlık tehlikesi yaşadıklarını söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda Metehan Sınır Kapısı’nda eylem yapan işçilerin adresi bu kez Meclis oldu. Eylemciler saat 11.00 sıralarında Meclis önünde toplandı, sloganlar atarak sesini duyurmaya çalıştı.

Cumhuriyet Meclisi’nde komite toplantısında olan CTP milletvekilleri Fikri Toros, Salahi Şahiner ile TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit eylemcilerin yanına gelerek, destek verdi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da eylemcilere destek veren isimler arasındaydı.

KTÖS, EL-SEN, TÜRK-SEN, KSP’nin de destek verdiği eylemde sendikacılarla eylemciler arasında gergin anlar yaşandı. Eylemcilerden bazıları açıklama yapan sendikacılara “Şov yapmayın. Açız, aç” diyerek tepki gösterdi.

Bir karar üretilsin

Daha sonra Kamil İncirlili Güneyin Emekçileri adına açıklama yaptı.

Kamil İncirlili, 8 Haziran sonrası geçişlerle ilgili olumlu bir karar üretilmesi taleplerini dile getirdi. İncirli yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Güneyde devam eden vakalar gerekçe gösterilerek geçişler konusunda herhangi bir adım atılmamaktadır. Sağlık Bakaı Ali Pilli 14 gün sıfır vaka istemektedir. Bu, bilimsel bir yaklaşım değildir. Avrupa’da sınır komşusu ülkeler, sınır bölgelerinde yaşayan ve işyerleri diğer ülkede olan işçiler için çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Bunlar da incelenerek, işçilere, öğrencilere ve hastalık sebebiyle Güney’e geçmek zorunda olan yurttaşlara bir çözüm bulunabilir. Yeter ki istensin.”

Sorun değil çözüm istiyorlar

İncirlili’nin açıklamasının ardından hükümet kanadından herhangi bir isimle görüşemeyen eylemciler, yarın yeniden Meclis önünde toplanmak üzere dağıldı. Eylemciler yarın yeniden eylem yapacaklarını belirtirken, Diyalog’a konuşan işçiler zor durumda olduklarını belirterek, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

Ne dediler…?

Mustafa Göktaş

“Güney Kıbrıs’ta 12 personelle çalışıyorum. Elimizde birçok iş ve teslim edilmesi gereken işlerimiz vardı hepsi aksadı. Yaptığımız yatırımlar ve aletlerimizin hepsi güneyde kaldı. Bizlere net bir bilgi verilmiyor. Acilen bir çözüm üretilmesini bekliyoruz.”

Halil Boşnak

“Güney Kıbrıs’ta çalışıyorum ve üç aydır maddi sıkışıklık yaşıyorum. Ne güneyden gelen paralarımızı alabildik ne de buradaki hükümet bizlere bir yardımda bulundu. Hükümetten bu duruma bir an önce bir çözüm üreterek kapıların açılmasını sağlamalarını istiyoruz.”

Mustafa Bağrıyanık

“Güney’de inşaat sektöründe çalışıyordum. Kapılar kapatıldıktan sonra işlerimize gidemiyor ve maddi sıkışıklıklar yaşıyoruz. Hızlı tedbirler çerçevesinde bir an önce kapıların açılmasını istiyoruz. Devlet bize bakmadı, çıkıp da biri durumunuz nedir diye sormadı. Bir an önce kapıların açılmasını ve bu insanların rahatlamasını talep ediyoruz.”

Ali Sükan

“İngiliz üstlerinde itfaiyeci olarak çalışıyorum. Üç aydır maaşım yatıyor ancak maaşımı çekemiyorum. Ben de eyleme destek olmak için geldim. Bizler Kıbrıs Türk halkı olarak hükümetin belirlediği kurallara harfiyen uyduk. Ekonomini, özel sektörü ve esnafı rahatlatmak istiyorlarsa bu kapıları açmaları gerekiyor.”

Nazmi Taran

“KKTC’de yaşanan işsizlik nedeniyle 16 yıl önce güneyde çalışma imkânı buldum. Kapılar kapalı olduğu için işime gidemiyorum. İşe gitmediğimiz yetmezmiş gibi hükümetimiz de bizlere herhangi bir destekte bulunmadı. Kapıların tekrardan kontrollü bir şekilde açılmasını istiyoruz.”

İzzet Dürüst

“Güney’de inşaat işinde çalışıyorum. Kapıların kapalı olması ve işlerimize gidemememiz bizleri maddi yönden olumsuz etkiliyor. Biran önce kapıların açılmasını ve işlerimize geri dönebilmeyi istiyorum. Artık sesimiz duyulsun, sorunlarımız çözülsün.”

Evgin Habeş

“Güneyde inşaat işinde çalışıyorum. İşime gidemediğim için ciddi maddi sıkıntılar yaşıyorum. Hükümet sağolsun bizimle hiç ilgilenmedi ve yardımda da bulunmadı. Dünyanın her yerinde açılımlar oldu ancak bizde durum farklılığı nedeniyle işlerimize gidemiyoruz. Burada herkes çok zor durumda ve bu kapıların kapalı olması kuzeydeki esnafın işlerini de olumsuz etkiliyor.”