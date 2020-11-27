Adres Gürcistan

Suna ERDEN

Sahte doğum belgesi ile KKTC Nüfus Kayıt Belgesi tanzim ettikleri tespit edilerek tutuklanan Mithat Küçükakçalı ile Jiaxi Fan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Daha önce tutuklanan Peng Su’nun suçla bağlantısı olmadığı anlaşılarak, serbest bırakıldı.

Sahte doğum belgesi ile kaydı yapılan 6 aylık bebeğin ise Gürcistan’da taşıyıcı anne tarafından dünyaya getirildiği öğrenildi.

Bebeğin Jiaxi Fan adına kayıt ettirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Çocuğa yeni kimlik çıkarıldıktan sonra evlat edinecek aileye ulaştırmak amacıyla yurt dışına götürülmek istendiği bilgisi elde edildi.

Talep üzerine taşıyıcı anne tarafından dünyaya getirilen bebek Sosyal Hizmetler Dairesi’ne teslim edilirken, polisin soruşturması sürüyor.

AIDS hastası olduğunu iddia etti

Soruşturmayı polis memuru Mustafa Parlak, 10 Kasım 2020 tarihinde Mithat Küçükakçalı ve Jiaxi Fan’nın yurt dışından gelen ve 6 aylık olan J.M. isimli bebeğin doğum belgelerine İçişleri Bakanlığı Mührü vurarak sahte olarak bir KKTC Nüfus Kayıt Belgesi tanzim ettiklerini söyledi.

Olayın ortaya çıkması üzerine zanlıların tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını kaydeden polis,

6 aylık bebeğin ilk etapta Sosyal Hizmetler Dairesi’ne teslim edildiğini ve bebekle ilgili araştırmaların devam ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Jiaxi Fan’ın sabah mahkemeye çıkarılacağı sırada AIDS hastası olduğu beyanında bulunduğunu, bu nedenle tahlil yapıldığını ve sonucunun beklendiğini belirtti.

Polis, zanlı Mithat Küçükakçalı’nın teminata bağlanmasını, zanlı Jiaxi Fan’ın ise sağlık sorunlarının tespit edilmesi ve yasal statüsünün incelenmesi için 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, Mithat Küçükakçalı’nın 20 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 150’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 100 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkeme, zanlı Jiaxi Fan’ın ise soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.