Ağır teminata bağlandı

Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, bankacılık yasasına aykırı hareket etme suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının yönetim kurulu üyelerine yasaya aykırı eksik maaş verdiği, aradaki meblağı ise kendi kişisel işleri için harcadığı iddia edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 24 Ağustos 2021 tarihinde Merkez Bankası’nın Limasol Türk Kooperatif Bankası’nda gerçekleştirdiği denetim sonucu yönetim kurulu üyelerinin maaşlarının, idari müdür adına açılmış vadesiz mevduat hesabına yatırıldığına dair tespit yapıldığını söyledi. Polis, havuz hesaba yatan maaşların idari müdür tarafından çekilerek yönetim kurulu üyelerine nakit olarak verildiğini belirtti. Polis memuru, müdürün hesabına yatan yönetim kurulu üyelerinin maaşlarından her ay daha az çekilişler olduğunu, hesapta biriken bakiyenin muhtelif zamanlarda ve farklı miktarlarda çekildiğini, yönetim kurulu üyelerinin ne kadar maaş aldıklarına dair belgelerin KKTC Merkez Bankası denetçilerine ibraz edilmediğini açıkladı.

Polis, idari müdürün hesabından farklı tarihlerde ve farklı miktarlarda nakit çektiğini, Yönetim Kurulu Başkanı olan zanlıya teslim ettiğinin öğrenildiğini söyledi.

Maaş dokümanları emare alındı

Polis, Limasol Türk Kooperatif Bankası’ndan yönetim kurulu üyelerinin maaşlarını aldıklarına dair imza attıkları defter, yatan ve çekilen maaşlara ait dekontlar ve hesap ekstrelerinin emare alındığını açıkladı.

Polis, maaşlarla ilgili evrakların Merkez Bankası denetçilerine o dönem Yönetim Kurulu Başkanı olan zanlının direktifi ile ibraz edilmediğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

İdari müdür adına açılan hesaba 2019 yılı Ocak ayı itibarıyla yatmaya başlayan maaşların hesap sahibi tarafından çekilerek imza karşılığı yönetim kurulu üyelerine teslim edildiğini ifade eden polis, yasa gereği yönetim kurulu üyelerinin 3 asgari ücret maaş almaları gerektiğini söyledi.

Polis, ancak zanlının direktifi ile kendisi hariç diğer 3 üyeye 2019 yılı Mart ayına kadar birer asgari ücret ödendiğini, bir üyenin istifa edip yerine yeni birinin atanması üzerine zanlının ve yeni atanan üyenin üçer asgari ücret maaş aldığını açıkladı. Polis, ancak 2019 yılı Nisan ayından Şubat’a kadar diğer 2 üyeye birer asgari ücret ödendiğini, hesapta bu sebeple para biriktiğinin tespit edildiğini belirtti.

İki suç işledi

Polis, zanlının Ocak 2019 - Şubat 2021 tarihleri arasında 45.648,15 TL fazla maaş aldığını, hesapta biriken paranın 60 bin lirasını yönetim kurulu üyelerinin bilgisi dışında, Limasol Sigorta hissedarlarından olan bir şahsın adına yazılan makbuzlar ile 2 siyasi partiye verdiğini açıkladı.

Polis, zanlının yine hesapta biriken paranın 13.786,42 TL’lik kısmıyla yetkisi olmadığı halde ve yönetim kurulu üyelerinin bilgisi dışında vergisine ödediğini söyledi. Polis, zanlının yönetim kurulu üyelerinin maaşlarının yattığı hesapta biriken toplam 119.434,57 TL’yi tasarruf ederek, zimmet ve bankacılık yasasına aykırı suçunu işlediğini belirtti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 100 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.