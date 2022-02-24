Ajandasına sakladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Sinan Aşkar’ın, müşterilerden topladığı 4 bin TL nakit parayı, muhasebeye yatırmayarak çaldığı ileri sürüldü. Polis, parayı zanlının otelde ofis olarak kullandığı oda içerisinde, ajandasının içerisinde ele geçirirken, ifade veren Aşkar, suçunu itiraf etti. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Kasa yerine cebe attı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Raif Safa, zanlının, 8 Şubat 2021 ile 21 Şubat 2021 tarihleri arasında, çalışmakta olduğu ve Gazimağusa’da faaliyet gösteren otelde, müşterilerden oda parası olarak tahsil ettiği 200 TL, 175 Dolar ve 100 Euro nakit parayı muhasebeye yatırmayarak sirkat ettiğini söyledi. Polis, otelde yapılan arama sonucu, paranın, zanlının ajandasının içerisinde tespit edildiğini açıkladı.

Zanlının suçunu itiraf ettiğini bildiren polis, soruşturmanın yeni başladığını belirtti ve süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Umut İnan, zanlının, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.