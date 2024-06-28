Amaç halk sağlığını korumak

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında KKTC genelinde deniz suyu kalitesinin izlenmesi, numune alınması ve analiz edilmesi konularında iş birliği protokolü imzalandı.

Halk sağlığını korumak, Temiz Plaj Projesini desteklemek ve halkı deniz suyu kalitesi hakkında düzenli olarak bilgilendirmenin amaçlandığı protokole Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek imza koydu.

İmza töreni, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Hakan Ataöv Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Bakan Fikri Ataoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, özellikle yaz döneminde denizlerin girilebilecek durumda olup, olmadığıyla ilgili sosyal medya ve basın üzerinden sorular sorulduğunu ifade etti.

Çevre Bakanlığı’nın Sürekli Atık Su İzleme Sistemi ile denize deşarjı olan arıtmaları online izlediğine dikkat çeken Ataoğlu, bir arıza durumunda arıtma sahiplerinin belirlediği teknik ekiplerin uyarıldığını ve arızaların hızlı bir şekilde giderildiğini kaydetti.

Protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Dinçyürek: Önemli bir adım atıldı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, ülkede sağlık ve çevre adına önemli bir adıma şahitlik ettiklerini belirtti. Yaz sezonu denizlerin, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde halkın hizmetinde olmasının önemli olduğunu ifade eden Dinçyürek, sağlıklı bir çevre olmadan insan sağlığından bahsetmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Çevre ile sağlığın birbirini tamamlayan, birlikte hareket etmesi gereken iki önemli bakanlık olduğunu dile getiren Dinçyürek, birçok noktada testler yapıp, süratle neticelendirerek, kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacaklarını söyledi. Halkın da güvenli bir şekilde plajlardan yararlanabileceğini dile getiren Dinçyürek, dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda ise öncede uyarı yapacaklarını kaydetti.

Ataoğlu: Tahlilleri haftalık olarak yapmayı planlıyoruz

Bir soru üzerine Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, tahlilleri haftalık olarak yapmayı planladıklarını ifade ederek, gelecek ihbarlara da anında müdahale edeceklerini söyledi.

Müsilaj konusu…

Başka bir soru üzerine Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, birkaç yıl önce çok sık bir şekilde yatlardan gelen bir müsilaj sıkıntısı olduğunu hatırlatarak, bu yıl ise sadece Karaoğlanoğlu bölgesinden bir ihbar geldiğini kaydetti. Konuyla ilgili koylar ve açık denizler olmak üzere iki türlü şikayet geldiğini ifade eden Aktolgalı, pisliğin genellikle koylara geldiğini belirtti. Aktolgalı, “Bu yıl kendi limanlarımızdan çıkan turistik teknelerden gelen bir olaya rastladık ve tedbirleri aldık” dedi.

