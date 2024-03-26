Annesini kandırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da psikolojik sorunları olan ev arkadaşının annesine defalarca mesaj atarak, “oğlunun rahatsızlıkları var, para lazım” diyerek, 445 bin 403 TL para alan Ömer Can Aksağan yakayı ele verdi. Geçtiğimiz Kasım ayından, 6 Mart’a kadar konu meblağı sirkat eden Ömer Can Aksağan, annenin durumu fark ederek polise şikayet etmesi üzerine tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, zanlının, 22 Kasım 2023 ile 6 Mart 2024 tarihleri arasında, psikolojik sorunları olan ev arkadaşı R.G.G. isimli şahsın, Türkiye’de yaşayan annesi H.G. isimli kadına, birçok kez mesaj atarak, oğlunun rahatsızlıkları olduğu gerekçesi ile para göndermesini istediğini söyledi. Polis, zanlının hesabına toplamda 445 bin 403 TL para havale etmesini sağladığını belirtti. Olayın, H.G isimli kadının 15 Mart’ta polise şikayet etmesi üzerine ortaya çıktığını anlatan polis, zanlının, önceki gün tespit edildiğini belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.