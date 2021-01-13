Aranan şahıslar var

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde tasarruf ettikleri tespit edilen Salih Kahraman, Hüseyin Karadeniz ve İsmail Okur gözaltına alınarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada suçla bağlantılı aranan şahıslar olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 8 Ocak 2021 tarihinde Salih Kahraman’ın Gönyeli’deki evinde yapılan aramada 7 buçuk gram sentetik cannabinoid ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet hassas terazi bulunduğunu söyledi.

Polis operasyon sırasında zanlı Salih Kahraman’ın evinin yanında araçta bekleyen Hüseyin Karadeniz ve İsmail Okur’un da şüpheli vaziyette tespit edilerek, gözaltına alındığını belirtti.

Polis memuru, araçta yapılan aramada az miktarda sentetik cannabinoid ile içerisinde uyuşturucu madde olan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunduğunu açıkladı. Polis, daha sonra zanlıların kaldıkları adreste arama yapıldığını; Karadeniz’in Lefkoşa’daki evinde 3 gram uyuşturucu bulunduğunu söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Karadeniz’in 300, Okur’un ise 200 lira verip toplam 500 liraya Demirhan bölgesinde bir şahıstan uyuşturucu aldıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis zanlı Karadeniz’in ifadesinde ayrıca 4 Ocak 2021 tarihinde Salih Kahraman’dan uyuşturucu aldığını beyan ettiğini aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu ve incelenecek kamera kayıtlarının bulunduğunu belirterek, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.