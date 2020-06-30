Arkadaşları serbest kendi 3 gün tutuklu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik Şube’nin düzenlediği baskın sonucu tasarrufunda 11 gram uyuşturucu madde bulunan Uğur Ersan Topçu, dün ek tutuklama istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Operasyonda ilk etapta tutuklanan Figen Ünalmış ve Kıvanç Cömert’in, suçsuz oldukları anlaşıldı.

Figen Ünalmış ve Kıvanç Cömert, mahkeme huzuruna çıkarılmadan polis tarafından serbest bırakıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hasan Derman, 25 Haziran 2020 tarihinde, Gazimağusa’da bir otel odasında uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını söyledi. Zanlının, oda içerisinde tespit edildiğini ve arama sonucunda 11 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu aktaran Derman, soruşturmanın tamamlanmadığını ve beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu bildirerek, mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.