Artık bir önlem alın

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde dün resmen bir hayvan katliamı yaşandı. Başı boş köpekler, Ali Zorba’ya ait inşaata girerek, 50 tavşan ile 10 tavuğu telef etti. Hayvanların sahibi Ali Zorba ise yıllardır başvurmadıkları merci kalmadığını, buna rağmen hiç bir önlem alınmadığını belirterek isyan etti. Kendilerine ait inşaatta beslemiş oldukları 50 tavşan ile 10 tavuğun, mahallede bulunan başı boş köpekler tarafından telef edildiğini anlatan Zorba, daha önce yine beslemiş olduğu kuşlar ve bıldırcınların yine köpeklerce telef edildiğini, 4 yılı aşkın bir süredir önlem alınması için, orman dairesi, çevre dairesi, belediye ve kaymakamlık olmak üzere tüm mercilere başvurduklarını söyledi. Zorba, başıboş köpeklerin sadece hayvanlar için değil, çocukları için de tehlike arz ettiğini söyleyerek, “Çocuklarımız korkudan sokağa bile çıkamıyor” şeklinde konuştu.

Biz de hayvan severiz

Konu köpeklerin mahallede bir aile tarafından beslendiğini de aktaran Zorba, “Biz de hayvanseveriz, hayvanları çok seviyoruz. Ancak bu hayvan severlik değil, biz de hayvan besliyoruz. Bizim de bir köpeğimiz, kedimiz, kuşlarımız, tavşanlarımız var. Ancak biz onları sokağa salmıyoruz. Başkalarının hayvanlarını düşünmeden hayvan severlik olmaz. Yetkililerin artık gerekli önlemleri almasını istiyoruz, sabrımız taştı” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2020, 04:40