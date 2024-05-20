Asgari Ücret Tespit Komisyonu karar verilmek üzere eretendi

Toplantı öncesi basına açıklamalarda bulunan Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, yeni ücretin şimdiden hayırlı olmasını temenni etti.

İşveren tarafı ise geçtiğimiz hafta yüzde 18'lik artış oranını ortaya koyduklarını söyledi. İşçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu ise geçtiğimiz hafta yüzde 27 ile masaya oturduklarını, yüzde 25'e kadar düştüklerini, daha sonra da hükümetin ortaya koyduğu yüzde 23'lük artış oranına el uzattıklarını ancak hükümetin bu eli tutmadığını kaydetti.

Bir saate yakın süren toplantının ardından açıklama yapan Serdaroğlu, “Hükümet geçen hafta %23 verilmesinde hemfikir olduğumuz kararı bugün işveren ile anlaşamayınca bizimle kararlaştırmak istedi. Ama şimdi de biz bu %23’ü kabul etmiyoruz, bizim istemimiz %24’tür” dedi.

Daha sonra Toplantı karar verilmek üzere ertelendi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024, 13:00