Azerbaycan-KKTC Parlementolar arası Dostluk grubu Başkanı Feyziyev Diyalog’a konuştu

Serdar Şengül

Azerbaycan Milli Meclisi KKTC parlamentolar arası dostluk grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ve heyeti KKTC nin 41. Kuruluşu kapsamında ülkemize ziyaret gerçekleştirdi. Feyziyev Serdar Şengül'e özel değerlendirmelerde bulunarak KKTC’nin Azerbaycan için önemini anlattı . Azerbaycan Milletvekili Tural Genceliyev’de Diyalog’a özel açıklamarda bulunarak Azerbaycan Devletinin KKTC’nin yanında olduğunu vurguladı. Kıbrıs Azerbaycan Dostluk Cemiyeti başkanı Orhan Hasanoğlu’da Azerbaycan KKTC ilişkilerini değerlendirdi.

CAVANŞİR FEYZİYEV

Tüm KKTC Halkının 41. Yılını kutluyorum Azerbaycan heyeti olarak KKTC halkının bu coşkusuna ortak olmak için geldik. Bağımsızlığın ve özgürlüğün zorluğunu yaşamış bir Millet olarak duygularımız ortaktır. Son zamanlarda özellikle Milli Meclisimizin KKTC Parlamentolar arası Dostluk gurubumuz kurulduğundan bu yana KKTC’ye çok sık gidip geliyorum bundan dolayı da çok mutluyum. Özellikle KKTC’nin TDT’ye gözlemci üye olması sonrasında dünyadan çok tepki alıyoruz ancak KKTC’nin TDT’ye tam üye olmasını gönülden destekliyoruz bu adımı atan da ilk ülkeyiz. Biliyorsunuz ki Karabağ zaferimizin hemen ardından bu adımlar atıldı ve KKTC ile ilişkilerimize güçlü bir şekilde başladık bunlar tarihi adımlardır. Biz KKTC’yi diplomatik adımlarımızla tanıyan ilk ülkeyiz tam tanıma anlamında da ilerleyen süreçlerde diğer bağımsız Türk Devletleri ile eş zamanlı olarak başlayacağına inanıyorum. Bunun için tüm Türk Devletleri üyeleri ile yakın ve sıkı çalışma halindeyiz.

Feyziyev: Güney Kıbrıs’ın temaslarımızdan rahatsız olması bizim attığımız adımları etkilemeyecek

Şu anda GKRY KKTC’nin TDT’na gözlemci üye olmasından dolayı ve Azerbaycan’ın KKTC’ye olan diplomatik temaslarından oldukça rahatsız. Ancak Azerbaycan devleti yapmış olduğu tüm adımlarda gerek İnsan Hakları hukuku gerek Uluslararası teyammüllere son derece bağlı olan bir devlettir. Bu bağlamda Güney Kıbrıs’ın rahatsızlığı bizim KKTC’ye atacağımız adımları etkilemeyecektir. Biliyorsunuz ki Annan planında hayır diyen taraf yani Güney Kıbrıs AB’ne alındı ve KKTC alınmadı bu en büyük adaletsizlik. Çok doğaldır ki Azerbaycan devleti olarak bu adaletsizliği de bizler kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Aliyev bu konuda çok hassastır konuşmalarında da belirtmiştir KKTC dünya’dan bu kadar tecrit altında artık daha fazla yaşayamaz bu noktada oldukça netiz. İnancım o ki çok yakında KKTC TDT’na tam üye olacaktır. Bizlerde Azerbaycan ve KKTC arasında geniş kapsamlı temaslarımız ile ilişkilerimize devam edeceğiz.

Genjeliyev: Karabağ Milletvekili olarak KKTC’de olmaktan gurur duyuyorum

Azerbaycan KKTC Parlementolararası Dostluk grubu üyesi Tural Genjeliyev ise,KKTC Azerbaycan arasında temelleri sağlam bir zeminde oluşan ilişkilerin giderek artacağına inanıyoruz açıklamasında bulundu. Genjeliyev “KKTC’nin 41. Yılı kutlamaları kapsamında yeni dönemimimde ilk kez KKTC’ye geldim. Ben bir Karabağ Milletvekili olarak işgal olunmu bir bölgenin azad edilmesi yani özgürlüğünü kazanmış bir bölgenin tanığı olarak sizin ülkenizin coşkusunu bir yaşamaktayım. Özellikle Azerbaycan Devletimizin Karabağ zaferini elde edilmesi ile KKTC’nin de yakın zamanda zafer kazanacağı inancındayım. TDT’nda bulunan diğer üye ülkelerde bizlerle aynı düşüncedeler umarım bu ilişkilerimiz daha da sıkılaşacaktır. Tüm Kıbrıs Türk halkına hörmetlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

Hasanoğlu: KKTC’nin tanınması yolunda yanan meşale Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi sayesinde yanmaktadır

Kıbrıs Azerbaycan Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu’da Azerbaycan KKTC ilişkilerinin 1991’li yıllara dayandığını belirterek Azerbaycan Diasporasının desteği ile Milli değerlerimizi her zaman Kıbrıs Türk Halkı ile yaptığımız etkinliklerle Kültürel bir bağ kurduk dedi.

Hasanoğlu “Biz Cemiyet olarak KKTC’de herzaman Azerbaycan’ın öz değerllerini yansıtmaya çalıştık ve bu anlamda bir çok proje ve etkinlik yaptık. Bu kapsamda Azerbaycan ile KKTC’nin ilişkilerinin gelişmesi bizler açısından önemlidir ve bu zeminin oluşmasında bizlerde rol aldığımız için ayrıca mutluyuz. Bizler Azerbaycan halkının duaları ve Türk Milletinin dualarıyla Karabağ’da sarsılmaz bir zafer elde ettik bu bizler için büyük bir kazanım olduğu kadar sadece savaş zaferi değil aynı zamanda Dipölomatik bir zafer olarak ta gerçekleşmiştir. KKTC’nin tanınması yolunda yanan Meşale Azerbaycan Devletinin Karabağ zaferidir “ ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2024, 12:55