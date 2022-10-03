Bağırmasın diye ağzını bağlamış

Hüseyin ÇİÇEK

Karpaz bölgesinde yaşanan olayda Ayhan Dora’nın (25, 16 yaşındaki engelli kızı ormana götürüp, ağzını bağladıktan sonra tecavüz ettiği öne sürüldü. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada tecavüz iddiasıyla ilgili detaylar aktarıldı. Zanlının zihinsel engelli olan 16 yaşındaki kızı araçla Yenierenköy ile Dipkarpaz arasında bir bölgeye götürdüğü, toprak yol içerisinde durdurduktan sonra arka koltukta, elbisesini çıkarıp, bağırmaması için ağzını bağladıktan sonra tecavüz ettiği ileri sürüldü. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Arif Tolgan, 1 Ekim 2022 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, zanlı Aykut Dora’nın, kız arkadaşı olan zihinsel engelli A.Y.’yi aracıyla Yenierenköy ile Dipkarpaz arasında bir bölgeye götürerek, toprak yol içerisinde aracı durdurduğunu anlattı. Polis, zanlının, kızın elbisesini zorla çıkararak, bağırmaması için ağzını bağladığını, ardından göğüslerini öperek cinsel saldırıda bulunduğunu, sonra da tecavüz ettiğini açıkladı. Yapılan soruşturmada kızın yüzde 65 zihinsel engelli olduğunun tespit edildiğini aktaran polis, zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını bildirdi.

Yengesine anlattı

Polis, olayın yaşandığı gece ailenin kızlarının kayıp olduğunu bildirdiğini, sabaha karşı müşteki kızın eve geri döndüğünü ancak korkusundan ailesine bir şey söyleyemediğini, saat 17.00 sırasında yengesine anlatması üzerine olayın ortaya çıktığını açıkladı. Olayın ciddiyetine vurgu yapan polis, soruşturma maksatlı zanlının poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.