‘Bana komplo kurdu’

Girne’ye bağlı Alsancak’ta meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Mustafa Ural, Doğa Arıkan ve Ayşe Kamkam tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor, zanlı Mustafa Ural’ın 6 Mart 2020 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Alsancak - Girne adresinde ikametgâhının giriş kısmındaki camlı büfe üzerinde Doğa Arıkan’ın ikametgaha girdiği sırada attığı şeffaf naylona sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve Doğa Arıkan ile Ayşe Kamkam’ın sorumluluğunda bulunan ZMJ 680 plakalı araç içerisinde aracın vites kutusu yanında şeffaf naylon içerisinde bir adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap yapılan arama neticesinde tespit edildiğini ve yapılan operasyonla zanlıların tutuklandığını söyledi.

Mesajları delil sayıldı

Polis tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verdiklerini, ayrıca telefonlarında yapılan ilk incelemede aralarında mesajlaşıp uyuşturucu alışverişi yaptıklarının görüldüğünü belirterek, 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Mustafa Ural bunun kendisine ayrılmak üzere olduğu eşi tarafından yapılan bir komplo olduğunu iddia etti.

Yargıç Murat Soytaç, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.