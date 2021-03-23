Banka hesapları mercek altında 

Suna ERDEN

Siber korsanlık yoluyla Türkiye ve Danimarka’daki iki firma arasındaki yazışmaları hackleyip 137 bin Euro’luk vurgun yaptığı iddia edilen Nijeryalı Great Chenemarho Eze hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlının tüm banka hesap hareketleri mercek altına alınırken, suç ortakları da aranıyor.

Yazışmaların ele geçirilmesiyle KKTC’deki bir hesaba aktarılan ve nakit olarak çekilen 137 bin Euro’nun akıbeti henüz belli olmazken, zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, Türkiye’de faaliyet gösteren bir mobilya firmasının, Danimarka’daki bir şirketle alışveriş yaptığını söyledi.

Polis, internet üzerinden elektronik posta (e-mail) yoluyla iletişim kuran Türkiye ile Danimarka’daki firmanın yazışmaları hacklendiğini kaydetti.

Polis, maildeki bilgileri çalan bilgisayar korsanlarının aldığı ürünler karşılığında Türkiye’ye ödeme yapacak olan Danimarka’daki firmaya yanlış hesap bilgileri gönderdiğini ifade etti.

Korsanların böylece 137 bin Euro’luk ödemenin KKTC’de faaliyet gösteren bir işletmeye gönderilmesini sağladığını açıklayan polis, paranın 5 Şubat 2021 tarihinde nakit olarak çekildiği söyledi.

Polis, Türkiye ile Danimarka’daki firmanın 25 Şubat’ta durumu anlayınca harekete geçtiğini ve şikâyetçi olduğunu kaydetti.

Yapılan araştırmalar sonucu nakit olarak çekilen paranın Girne’de yaşayan Nijerya Uyruklu Great Chenemarho Eze’ye teslim edildiğini belirlediklerini kaydeden polis, zanlının 19 Mart 2021 tarihinde gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

4 gün daha tutuklu kalacak

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, banka hesap hareketleriyle ilgili araştırma başlattıklarını, ilgili kurumlarla yazışmalar yaptıklarını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu, zanlının serbest kalması halinde araştırmalarına etki edeceğini kaydeden polis, 4 gün ek süre istedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının tutukluluk süresini 4 gün daha uzattı.