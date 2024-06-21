Banka hesapları mercek altında

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında tutuklanarak yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile asistanı Berk Özbek, dün ilk tahkikat duruşması için Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmada, sekizinci tanık soruşturma memuru Ortunç Özbaylı mahkemede emareleri sundu. Özbaylı mahkemeye sanıkların banka hesap dökümleri başta olmak üzere 18 emare sunarken, Serdal Gündüz ile Berk Özbek’in duruşması bugün kaldığı yerden devam edecek.

Özbaylı, sürece ilişkin polisin elindeki emareleri geçtiğimiz hafta kaldığı yerden mahkemeye sunmaya devam etti.

Polis memuru, sanık Serdal Gündüz’ün Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahında tespit edilen 10 bin dolar nakit parayı Gelir ve Vergi Dairesi’ne yatırdıklarını ifade ederek, tahsilat makbuzu, fişi ve müşteri dekontunu emare olarak sunduğunu kaydetti.

Bazı kişilerden temin edilen okulun muhasebe kaydı çıktıları, mail çıktıları, WhatsApp yazışmalarının bulunduğu ekran görüntülerinin görselleri ile bazı banka dekontlarını da mahkemeye emare olarak sunan Özbaylı, sanık Berk Özbek’in kullanımında bulunan bir laptop ile sanık Serdal Gündüz’ün Çatalköy’deki evinde bulunan bir bilgisayarı da emare olarak mahkemeye sundu.

Duruşma yaklaşık iki saat sürdü

İki sanığın KKTC’de bulunan bankalara ait tüm hesap dökümlerini içeren CD’leri de mahkemeye sunan Özbaylı, ayrıca B.A isimli şahıstan temin edilen 12 sayfadan oluşan WhatsApp görselleri ile bir bankaya ait dekontları da mahkemeye emare olarak sundu.

Saat 12.00’de başlayan duruşma yaklaşık iki saat sürdü. Mahkeme, duruşmanın bugün kaldığı yerden devam etmesine emir verdi.

Sanıklar aleyhinde hangi suçlamalar bulunuyor?

Serdal Gündüz aleyhinde; “Sahtekarlıkla banka ödeme emri”, “Suç geliri aklama”, “Sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “Dolandırıcılık” ve “Sahtekarlıkla para temini; Berk Özbek aleyhinde ise; “Sahte resmi evrak düzenleme”, “Sahtekarlıkla para temini” ve “Sahtekarlıkla banka evrağı düzenleme” suçlamaları bulunuyor.

Sanıklar toplam 98 davadan itham edilmişti.