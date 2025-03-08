Banka hesapları  mercek altında

Sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri yabancı uyruklu şahıslara vatandaşlık ve çalışma ön izni vaadinde bulunarak, hazırladıkları sahte belgelerle insanları dolandıran çetenin üyelerinden Cemre Nur Doğan dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, hakkında 4 gün ek süre alındı.

Türkiye’de bulunan abisi Yasin Doğan’ın iş yaptığı insanlardan para tahsil eden zanlı Doğan dün mahkemeye çıkarıldı.

Geçtiğimiz Şubat ayında benzer suçtan tutuklandıktan sonra teminata bağlanan zanlının banka hesabını abisinin kullandığını söylediği aktarıldı. Polis; 4 Mart 2025 tarihinde Gönyeli Polis Karakolu'na gelen, Türkmenistan uyruklu bir şahsın, 2024 yılı Şubat ayı içerisinde Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde kullanıcı isimli Can Çakırbeyli olan kişi ile konuştuğunu Türkmenistan’da bulunan 4 arkadaşına ön izin çıkartması konusunda ve uçak biletlerini alma hususunda 10 bin dolar karşılığında anlaştıklarını ve kendisine vermiş olduğu Cemre Nur Doğan'ın hesap numarasına 14 Şubat 2025 tarihinde parayı havale ettiğini ancak uçak biletlerinin ödenmediğini ve kendisine gönderilen ön izinlerin sahte olduğunu öğrendiğini belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Polis; zanlının 4 Mart tarihinde tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek süre alındığını belirtti. Polis; bu süre içerisinde zanlının burada açmış olduğu banka hesabının incelendiğini, hesabına gönderilen 10 bin dolar karşılığı olan 360 bin TL parayı internet bankacılığı ile bir şahsa gönderildiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis; söz konusu şahsın arandığını, soruşturmanın devam ettiğini, cep telefonundaki incelemenin sürdüğünü ifade ederek, 4 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

