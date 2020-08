Banka hesapları mercek altında

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Lapta’da sigorta acentesi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde, yurt dışındaki kişilere ait kredi kartları bilgilerini kullanarak sanal ortamda bankacılık işlemiyle dolandırıcılık yapan Güzelyurt Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Eren Balçık, belediye işçisi İrfan Gökalp ve Ali Can Demirci tutuklandı.

Zanlıların bir sigorta şirketi adına poliçe hazırlayıp, çalıntı kredi kartı bilgileriyle işlem yapıp, yurt dışındaki şahısların hesaplarından para çaldıkları tespit edildi. Polis, tutuklanan üç zanlının banka hesaplarını mercek altına aldı.

Mali Suçlarla Mücadele Birimi tarafından yürütülen soruşturmada tutuklanan Eren Balçık, belediye İrfan Gökalp ve Ali Can Demirci hakkında soruşturma başlatıldı.

Hesaplar mercek altında

Sahtekârlık olayının 2020 yılı Haziran ayı içerisinde meydana geldiği belirtildi.

Eren Balçık, İrfan Gökalp ve Ali Can Demirci’nin Lapta’daki sigorta şirketi üzerinden sahte poliçeler hazırladıkları, internet bankacılığı yoluyla çalıntı kredi kartı bilgilerini kullanarak, yabancı şahısların hesaplarından para çektikleri belirlendi.

Mali polise önceki gün yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı, ekiplerin söz konusu şirkette arama yaptığı, bilgisayarlara el koyduğu öğrenildi.

Güzelyurt Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Erhan Balçık, belediye işçisi İrfan Gökalp ve Ali Can Demirci’nin ortaklaşa bir şekilde gerçekleştirdiği dolandırıcılık olayında hesaplardan ne kadar para alındığının tespit edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Ayrıca zanlı Erhan Balçık’ın yaptığı suçu örtmek amacıyla Ali Can Demirci’nin arabasını 23 bin 500 TL’ye satmış gibi göstermek için sahte belge düzenlediği belirtildi.