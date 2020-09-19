Banka kartları inceleniyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 13 Mart 2019 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen ve 3 milyon TL’ye yakın parası çalınan Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim cinayeti ile ilgili 19 ay sonra tutuklanan eski çalışanı Sema Iyutskanova Hadzhiyska dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının önceki gün mahkemeye çıkarıldığı, bir gün tutukluluk emri alındığını ancak bu süresinin soruşturma için yeterli olmadığı belirtildi. Zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonları ve banka kartlarıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü belirtilerek, ek süre istendi.

Soruşturmayı yapan polis, 13 Mart 2019 tarihinde Gesfi Döviz sahibi Gökhan Naim’in öldürüldüğünü anımsatarak, olayda 3 milyon TL’nin çalındığını söyledi.



Polis, zanlının Gökhan Naim’in öldürülmesi ve tasarrufundaki içi para dolu çantanın çalınıp, Zahid Masood’a verilmesiyle ilgili, döviz bürosunda çalışmakta olan zanlı Sema Iyutskanova Hadzhiyska’nın suçla bağlantısı olabileceğine dair ipuçları ele geçirdiklerini belirtti.Polis, zanlının Zahid Masood’a içeriden bilgi sızdırdığına inanıldığını anlattı. Polis, zanlının 16 Eylül 2020 tarihinde tutuklandığını, tasarrufunda 16 ayrı bankaya ait kredi kartı ve cep telefonları bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonları ve banka kartlarıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü belirtti.Polis, zanlının cinayetle bağı olup, olmadığının netleşebilmesi için 7 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Ne olmuştu

Gesfi Döviz sahibi Gökhan Naim, 13 Mart akşamı işten evine giderken, beyaz bir araçtan inen üç şahıs, silahı doğrultup elindeki para dolu çantayı istemişti. Naim çantayı vermek istemeyince, zanlılar önce keser ile saldırmış ardından yanlarındaki silah ile 6 el ateş açmıştı. Naim, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti. Olayın ardından 8 zanlı teker teker yakalanmış, cinayeti organize eden, çalışan 3 milyon lirayı alan Zahid Masood’un önce Güney Kıbrıs’a ardından Pakistan’a kaçtığı belirtilmişti.