‘Ben almadım’

Suna ERDEN

Girne’de birlikte eğlenmeye gittiği yabancı uyruklu A.F.’nin (E-35) kredi kartını çaldığı iddia edilen Melisa Maraşlı (27) ile suç ortağı olduğu ileri sürülen Zahide Sözer (31) şikâyet üzerine tutuklandı. İki zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, Melisa Maraşlı’nın kredi kartını almadığını söylediği ancak görgü tanıklarının ise tam eksini iddia ettiği belirtildi. Ayrıca Melisa Maraşlı’nın da F.A.’dan şikayetçi olduğu kaydedildi.

Suç ortaklığı ile suçlanan Zahide Sözer’in ise Maraşlı’yı korumak için yalan ifade verdiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Melisa Maraşlı’nın 29 Kasım 2020 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekânında birlikte eğlenmeye gittiği A.F. isimli şahsın kredi kartını çaldığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı Zahide Sözer’in ise arkadaşı olan Maraşlı’yı korumak için yalan beyan verdiğinin tespit edildiğini, bu nedenle tutuklandığını kaydetti.

Polis, eğlence mekânında kamera görüntüsü olduğunu ancak uzak çekim gerçekleştiği için olayın tam net görülemediğini belirtti.

Polis, ancak 3 tanık ifadesi aldıklarını, zanlı Maraşlı’nın kartı aldığına dair tespit yaptıklarını açıkladı. Polis, zanlıların evinde arama yapıldığını ancak kartın henüz bulunmadığını kaydetti.

Polis, zanlı Maraşlı’nın ifadesinde kartı kesinlikle almadığını söylediğini hatta A.F. hakkında bazı iddialarda bulunarak, kendisinin de şikayetçi olduğunu açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu ayrıca zanlının iddialarının araştırılacağını belirterek, 2 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.