Benzer suçlardan sabıkaları var

Girne’de bir eğlence mekanının park alanında yaşanan olayda kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle darp ettikleri iki kişiyi hastanelik eden Kemal Davulcular, Ahmet Topaloğlu ve Hüseyin Atasayar hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Alkolün etkisiyle hareket edip, “Bize neden yan baktınız” diyerek darp ettikleri iki kişiden Kadreddin Koç’un beyin kanaması geçirmesine, Yavuz Buğra Tüken’in ise burun ve kaburga kemiklerinin kırılmasına neden olan zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 3 zanlının da kavga, darp gibi benzeri suçlardan sabıkası olduğu açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, olayın 9 Nisan 2023 tarihinde saat 01.15 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldiğini belirtti.

Polis memuru, bir işletmenin park alanı içerisinde Kemal Davulcular, Ahmet Topaloğlu ve Hüseyin Atasayar’ın kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle Kadreddin Koç ve Yavuz Buğra Tüken'e sataştıklarını söyledi. Polis, önce sözlü olarak iki şahsa sataşan 3 zanlının daha sonra fiziksel saldırıya geçtiğini açıkladı. Polis memuru, zanlıların Koç ve Tüken’i tekme, tokat darp ettiklerini belirtti.

Polis memuru, Koç’un başına aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirdiğini, Tüken'in ise burun ve kaburga kemiklerinin kırıldığını belirtti.

Koç’un Lefkoşa Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi servisinde kontrol altına alındığını kaydeden polis, Tüken'in ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Cerrahi Servisinde müşahede altına alındığını açıkladı.

Olayın ardından zanlıların gözaltına alındığını kaydeden polis, yapılan kontrolde Kemal Davulcular’ın olay esnasında 180, Ahmet Topaloğlu’nun 212 ve Hüseyin Atasayar’ın ise 171 promil alkol etkisi altında olduklarını belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, 3 zanlının da benzer suçlardan sabıkası olduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 30’ar bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Zanlılar, ‘ağır yaralama, vahim zarar, ciddi darp, sarhoşluk ve rahatsızlık’ suçlarından yargılanmak üzere teminatla serbest kaldı.

