Suna ERDEN

Kendisini eve bırakan iş arkadaşı 27 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunan Yılmaz Dağdemir (29) şikâyet üzerine tutuklandı.

İddiaya göre; Girne’de bir otelde çalışan zanlı, iş arkadaşından kendisini eve bırakmasını istedi. Zanlı, kendisini bırakan iş arkadaşına yeni taşındığı evi gezdirmeyi teklif etti. Zanlı, evi gezdirirken, iş arkadaşının belinden tutup kendisine doğru çekti ancak karşı tarafından iteklemesi üzerine eyleminden vazgeçti.

Cinsel saldırıya uğrayan kadın, polisi arayarak şikâyetçi oldu. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, ifadesinde pişman olduğunu söylediği aktarıldı.

Pişman olduğunu söyledi

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 24 Ağustos 2020 tarihinde saat 17.30 sıralarında Girne’de Mehmet Muzaffer Sokak üzerinde bulunan 4 numaralı Bungalov içerisinde kendisini eve bırakan iş arkadaşı kadına evini gezdirdiği esnada belinden tutarak kendisine doğru çektiğini söyledi.

Polis, zanlının olayın hemen akabinde kadına mesaj atarak özür dilediğini belirtti. Zanlının şikâyet üzerine aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, ifadesinde bir anlık hata ile bu suçu işlediğini ve pişman olduğunu söylediğini aktardı. Şikâyetin devam ettiğini kaydeden polis, zanlının evli ve çalışma izni ile ülkede bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması ve yurt dışı çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.