Bir bileziğe 200 bin TL kefalet

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yerde bulduğu pırlanta bileziği polis teslim etmek yerine çalan Emre Pehlivan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Chidozie Stanley Okwonna’ya ait bilezik bulunmazken, değerinin 25 bin lira olduğu açıklandı.

Duruşmada soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat istendi. Teminata bağlanan zanlı için 200 bin liralık kefalet senedi imzalanmasına karar verildi.

Bilezik 25 bin lira

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Emre Pehlivan'ın 3 Temmuz 2020 tarihinde saat 03.30 sıralarında Lefkoşa'da Osman Paşa Caddesi üzerinde faliyet gösteren Hangover Bar isimli iş yerinin ön kısmında kaldırım üzerinde Chidozie Stanley Okwonna’ya ait pırlanta bileziği bularak çaldığını söyledi. Polis, zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis zanlının ifade verdiğini, suçunu kabul ettiğini söyledi.

Pırlanta bileziğin bulunamadığını kaydeden polis, zanlının bu konuda izahat vermediğini belirtti. Polis, bileziğin 25 bin TL değerinde olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, zanlının 2 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.