Bir kişiyi vurdu

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Topçuköy’de babasıyla birlikte ava çıkan 16 yaşındaki genç yanlışlıkla bir kişiyi vurarak yaraladı.

Kalçasından yaralandığı öğrenilen şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, meydana gelen olayın ardından baba Serel Yaman tutuklandı, reşit olmayan A.Y. ise aleyhine dava okunup serbest bırakıldı.

Yapılan soruşturmanın ardından zanlı Serel Yaman “Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu, taşıma ve başkasının kullanmasına müsaade etme” suçlamalarıyla dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Murat Ergün, 20 Aralık 2020 tarihinde saat 17.30 sıralarında Topçuköy av bölgesinde, zanlı Serel Yaman’ın, kendine ait av tüfeğini 16 yaşındaki oğlu A.Y.’ye verdiğini söyledi. Polis, A.Y.’nin tüfekle kaza sonucu başka bir şahsı yaraladığını belirtti.

Zanlının, suçunu kabul ettiğini aktaran polis, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı 2 kefilin kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

Topçuköy’de bir av kazası daha

Öte yandan yine Topçuköy’de önceki gün meydana gelen yaralama olayında polise yalan beyanda bulunduğu tespit edilen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, önceki gün, saat 12.30 sıralarında, Topçuköy’ün İblaga mevkiinde 19 numaralı av bölgesinde, G.Ö.D. (E-34) tasarrufunda bulunan av tüfeği ile ova tavşanını vurmak için ateş ettiği sırada, saçmaların kendisi ile avlanmaya gelen S.R.L.(E-28)’nin her iki bacağına isabet etmesi sonucu yaralanmasına sebep oldu.

Olayda yaralanan S.R.L.(E-28), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada S.R.L.(E-28)’nin, ayaklarından vurulması ile ilgili işvereni G.Ö.D.’nin açtığı ateş sonucu yaralanmış olmasına rağmen kendisini başka bir şahsın vurduğu yönünde polise yalan beyanda bulunduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

Kanunsuz avlanan çoğaldı

Bu arada ülke genelinde önceki gün yapılan rutin avcı kontrolleri sonucunda 5 kişi hakkında daha kanunsuz avlanma suçundan yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre; S.K. (E-29) ve O.G.(E-31)’nin Alayköy’de 43 numaralı bölgenin ava kapalı kısmında, E.G. (E-27), M.G. (E-54), M.M. (E-27)’nin ise İskele’de 16 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz avlandıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.