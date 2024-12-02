Bir kısmını iade etti

Çatalköy’de bulunan Vakıflar İdaresine ait araziyi kiralatacağı vaadiyle bir kişiden sahtekarlıkla 25 bin 300 sterlin almakla suçlanan Mehtap Erdem (44) tutuklandı. Zanlı tutuklandıktan sonra 5 bin 300 sterlini polise teslim etti.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün “Sahtekarlıkla para temini” suçlamasıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 30 Kasım 2024 tarihinde İ.G’nin (E-57) Gönyeli Karakoluna giderek, Eylül-Ekim 2024 tarihleri arasında Çatalköy'de Vakıflar İdaresine ait 3 evlek ve bitişiğinde bulunan bir buçuk dönüm araziyi kiralamak için başvuru yaptığını ve bir proje sunduğunu, ancak netice alamadığını anlattığını söyledi. Polis, İ.G.’nin Mehtap Erdem'in kiralama konusunda kendisine yardımcı olabileceğini söylediğini, 25 bin 300 sterlin para istediğini, talep edilen miktarı verdiğini söyleyip, şikayetçi olduğunu aktardı.

Polis, şikayetin 30 Kasım 2024 tarihinde yapıldığını, zanlının şubeye celp edildiğini belirtti. Polis memuru, zanlıdan izahat istediğinde paranın 5 bin 300 Sterlinini teslim ettiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının aynı gün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, zanlı sayısının da artabileceğini söyledi.

Polis memuru, soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğini belirterek, ilk etapta zanlının bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının bir gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

