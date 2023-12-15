Bir skandal daha

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Adakent Üniversitesi’nde bir süre önce rektör ve öğrenci işleri görevlisinin yüksek miktarda paraya el koymasının ardından bu kez yine aynı bölgede faaliyet gösteren Batı Üniversitesi’nde benzeri bir olay ortaya çıktı.

Üniversitenin mali işler müdürü Yalçın Cengiz, okulun banka hesabında bulunan 350 bin Türk Lirası ve 3 bin dolar parayı kendi hesabına havale etmekle suçlanıyor. Cengiz’in ayrıca okul için alınan 4 adet cep telefonu ve macbook’u satarak 7 bin 530 TL parayı zimmetine geçirdiği iddia edildi.

“Patronların haberi vardı” dedi

Polis tarafından gözaltına alınan ve sorgulanan Yalçın Cengiz, “Evet konu paraları aldım ve harcadım, ancak patronların bundan haberi vardı” şeklinde ilginç bir savunma yaptı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı, dün tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Bankadaki paraları havale etti

Mahkemede meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, zanlının, Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı Batı Üniversitesi’nde, 12 Eylül 2023 ile 7 Aralık 2023 tarihleri arasında, okulun banka hesabında bulunan 350 bin TL ile 3 bin dolar parayı kendi hesabına havale ederek sirkat ettiğini açıkladı.

Soruşturma yeni başladı

Polis, zanlının, yine okul adına alınan 4 cep telefonu ve macbook’u satarak elde ettiği 7 bin 530 TL parayı da zimmetine geçirdiğini bildirdi. Zanlının, konu paraları aldığını ve harcadığını kabul ettiğini ancak “Patronların haberi vardı” şeklinde izahat verdiğini açıklayan polis, okul yöneticilerinden elde edilen soruşturmada, zanlının bu iddiasının gerçek olmadığının öğrenildiğini kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023, 09:32