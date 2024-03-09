Bir skandal daha

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen sahtekarlık olayıyla ilgili tutuklanınca ortaokul mezunu olmasına rağmen üniversite öğrencisi oturma izni aldığı tespit edilen Zeeshan Shahzad Ali’yle ilgili başlatılan soruşturmanın ucu ilginç noktalara dayandı.

Milli Eğitim Bakanlığından eğitim merkezi yani bir çeşit kurs faaliyeti için izin alarak hizmete başlayan Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli kurumun, kaydettiği kişilere üniversite öğrencisi belgesi verdiği belirlendi.

Üniversite olmadığı için Yüksek Öğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'ndan (YÖDAK) herhangi bir onayı olmayan eğitim merkezinin öğrencilerini YÖDAK’a bağlı ve şifre ile girilebilen Yüksek Öğrenim Kayıt Sistemine (YÖKAS) kaydederek, öğrenci muhacereti yaptıkları, bu şekilde yurt dışından öğrenci getirdikleri belirlendi.

Birçok suçlamayla soruşturma başlatıldı

YÖDAK ve polis tarafından 7 Mart’ta gerçekleştirilen denetim sonucu tespit edilen bulgular ışığında

Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli kurumun hissedarı ve sekreteri Bircan Kavaz, muhasebecisi Nurcan Erişen, müdürü Umar Saleem ve müdür yardımcısı Mirza Imran Baig tutuklandı.

Haklarında “YÖDAK’tan izinsiz yüksek öğretim kurumu açma ve çalıştırma, sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Önce Ali ile Muhammad yakalandı

Polis, 6 Mart 2024 tarihinde tutuklanan ve ortaokul mezunu olan Zeeshan Shahzad Ali’nin Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli kuruma sahte lise diplomasıyla kayıt olup, öğrenci belgesi aldığının belirlendiğini söyledi

Polis, yapılan araştırma sonucu tutuklanan Khayal Muhammad’in The Mardan Model & Collage Mardan isimli sahte lise diploması hazırlayan şahıs olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Khayal Muhammad’in acente olarak çalıştığını, söz konusu okula öğrenci götürerek yaptırmış olduğu kayıtlara karşılık ücret aldığını belirlediklerini açıkladı.

Denetim yapıldı

Polis, elde edilen bulgular ışığında YÖDAK ve polis ekiplerinin 7 Mart günü Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli kurumu denetlediğini açıkladı. Polis, eğitim kurumu içerisinden birçok yabancı uyruklu öğrenciye ait dosya tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, denetleme sonucu kurumun Millî Eğitim Bakanlığından onaylı olduğunu ancak YÖDAK’a kaydı bulunmamasına rağmen, öğrencilerini Yüksek Öğrenim Kayıt Sistemine (YÖKAS) kaydederek, öğrenci muhacereti yaptıklarını, bu şekilde yurt dışından öğrenci getirdiklerini açıkladı.

Gerçek olmayan vaatler veriliyor

Polis, ayrıca kurumun Web sitelerinde okullarında alınan ön lisans ile Arap Emirliklerinde ve İngiltere’de Yüksek Lisans alabilecekleri şeklinde reklam yaptıklarını açıkladı.

Polis, yine bahse konu eğitim kurumuyla ilgili olarak yapılan soruşturmada tespit edilen makbuz defterinde yazılmış birçok makbuz bulunmasına rağmen kesilmediklerini, sadece ikinci nüshalarının muhasebeye gönderildiğini tespit ettiklerini, olayın mali boyutunun araştırılması gerektiğini açıkladı.

Polis, eğitim kurumunda birçok yabancı öğrenciye ait kayıt dosyası bulunduğunu ve bu dosyaların içerisinde bulunan belgelerin, aktif ve pasif öğrencilerin akıbetlerinin araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, zanlılara ait cep telefonlarının, bilgisayarlarının emare alındığını belirtti. Polis, Şirket Direktörü olan Tolga Atılgan'ın yurt dışında olduğunu, ayrıca onunla birlikte 8 yabancı uyruklu eğitimcinin arandığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.