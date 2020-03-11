‘Bırakın gideyim’

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Alsancak’ta uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Mustafa Ural, Doğa Arıkan ve Ayşe Kamkam dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın devam ettiği, aranan iki kişi olduğu ve zanlıların telefon dökümlerinin inceleneceği belirtilerek, 6 gün ek süre istendi.

Mahkeme zanlılar hakkında 6 gün ek tutukluluk emri verirken, Ayşe Kamkam sinir krizi geçirdi. “Bırakın beni gideyim” diye gözyaşı döktü.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, Mustafa Ural’ın 6 Mart 2020 tarihinde saat 23.00 sıralarında gözaltına alındığını söyledi. Polis, zanlının evine yasa dışı bir şey bulunmadığını ancak telefon mesajlarında uyuşturucu alışverişi ile ilgili yazışmalar tespit edildiğini ifade etti. Polis, operasyon esnasında Doğa Arıkan’ın Mustafa Ural’ın evine girdiği sırada tespit edildiğini, tasarrufunda 4 gram kokain bulunduğunu söyledi.

Doğa Arıkan ile evin önünde araçta bekleyen Ayşe Kamkam’ın da gözaltına alındığını ifade etti. Polis araçta yapılan aramada ise bir adet uyuşturucu madde ele geçirdiklerini söyledi.

Mesajları delil sayıldı

Polis tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verdiklerini, ayrıca telefonlarında yapılan ilk incelemede aralarında mesajlaşıp uyuşturucu alışverişi yaptıklarının görüldüğünü belirtti.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde Doğa Arıkan’ın aracında yapılan aramada 7 adet uyuşturucu hap ve 2 gram hintkeneviri daha ele geçirildiğini söyledi.

Uyuşturucuyu ithal eden Mustafa

Polis, ayrıca yapılan soruşturmada uyuşturucuyu ithal eden şahsın Mustafa Ural olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, telefon dökümlerinin inceleneceğini, aranan iki kişi olduğunu belirterek, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlılar arasında uyuşturucu alışverişi olduğunu gösteren olgular sunulduğunu ve aranan iki kişi olduğunu belirterek, 6 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.